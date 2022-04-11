Vivo iQOO Neo 6, Harika Bir Kamerayla Geliyor

iQOO Neo 6, 13 Nisan Çarşamba günü duyrulacak. Lansman öncesinde, Vivo bazı temel özelliklerini kademeli olarak onaylıyor. Şirketten gelen bir gönderide, Neo 6’nın 64 megapiksel ana kameraya sahip olacağı ortaya çıktı.

iQOO Neo6 , geçen yılki iQOO Neo5’in yerini alacak. Hatırlamak gerekirse, Snapdragon 870 destekli cihaz, OIS destekli 48 megapiksel ana kamera ile gelmişti. Çinli şirket, Neo6’nın OIS destekli 64 megapiksel ana sensöre sahip olacağını söylüyor.

iQOO’ya göre Neo 6, düşük ışık koşullarında ve spor sahnelerinde fotoğraf çekmede iyi olacak. Ne yazık ki marka henüz yardımcı kameralarının özelliklerini onaylamadı.

Yakın tarihli bir rapor, iQOO Neo6’nın FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 396ppi piksel yoğunluğu sunan 6.62 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Cihazın ön tarafında ise görüntülü görüşme ve selfieler için 16 megapiksellik bir kamera yer alacak. Arkada OIS özellikli 64 megapiksel kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel portre kamerası desteği de vaat edecek.