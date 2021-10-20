Vivo iQOO Z5x Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo’nun en yeni telefonu, iQOO Z5x sessiz sedasız piyasaya çıktı. Yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve büyük bir pil ile donatılmış olarak gelen markanın yeni orta sınıf telefonu iyi bir performans vaat ediyor. Cihazda Dimensity 900 yonga seti bulunuyor ve fotoğraf için 50 megapiksel çift kameraya sahip. İşte iQOO Z5x’in tüm özellikleri.

Vivo iQOO Z5x

iQOO Z5x bir su damlası çentik ile 6.58 inçlik LCD panel var. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı vaat ediyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelen cihazın; arka tarafında bulunan dikey kamera kurulumunda; 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ikinci lens ve LED flaş yer alıyor.

Z5x, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolamanın eşlik ettiği Dimensity 900 yonga seti ile geliyor. Cihaz, iQOO UI tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Ek güvenlik için, yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip.

iQOO Z5x, 44W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pil ile geliyor. Çift Sim, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, 3,5 mm kulaklık yuvası gibi; özellikler de vaat ediyor. Lens Black, Fog Sea White ve Sandstone Orange adlı üç renk seçeneğine sahip telefon; 250 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.