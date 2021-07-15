Vivo S10 ve Vivo S10 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, bugün yepyeni Vivo S10 serisini piyasaya sürdü. Seride Vivo S10 ve Vivo S10 Pro adlı iki telefon bulunuyor. Akıllı telefonlar, Dimensity 1100 yonga seti ve 108 MP kamera gibi etkileyici özelliklerle geliyor.

Vivo S10, temel 8 GB RAM ve 128 GB depolama modeli için 433 dolar ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama modeli içinse 464 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Öte yandan, Vivo S10 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolama modeli için 526 dolar fiyat etiketine sahip.

Vivo S10 ve S10 Pro, 6.44 inç çentikli ekrana sahip aynı tasarımla geliyor. Full-HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yüksek yenileme hızına sahip bir SuperAMOLED panel sunuyorlar. Seri, 44MP + 8MP çift ön kamera sistemine sahip ortak bir selfie kamerasını paylaşıyor. İlginç bir şekilde, ön kameranın üst çerçevesinde çift LED selfie flaşı bulunuyor.

İkisinin de farklı olduğu tek önemli nokta arka kamera kurulumunda diyebiliriz. S10 64MP + 8MP + 2MP kuruluma sahipken, Pro modeli 108MP + 8MP + 2MP selfie üçlü kamera sistemiyle geliyor.

Vivo S10 serisi, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 1100 işlemci tarafından destekleniyor. 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.970mAh batarya sunuyorlar. Telefonlarda, ekstra güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcı bulunuyor. Her iki telefon da kutudan çıktığı haliyle Android 11 tabanlı OriginOS işletim sistemiyle çalışıyor.