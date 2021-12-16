Vivo S12 Pro Geekbench Testi

Son zamanların yükselişte olan akıllı telefon markası Vivo, her yeni ürünüyle piyasayı sallamaya devam ediyor. Vivo, geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Vivo, 22 Aralık’ta S12 Pro ile birlikte Watch 2’yi kullanıcılar ile buluşturacak.

Gayet şık ve spor tarzda olan Vivo S12 Pro, 12 GB RAM seçeneğine sahip olacak. Ayrıca Android 12 olması beklenen S12 Pro’da Android 11 sürümü var olacak. İşlemci olarak Dimensity 1200 SoC tarafından döşenen S12 Pro, bu konuda iyi iş çıkarmışa benziyor.

GeekBench testleri, birçok üst düzey telefon alıcısına fikir sunuyor. Özellikle akıllı telefon hakkında her bilgiye sahip kişiler, yeni bir akıllı telefon alırken ilk olarak Geekbench testlerine bakıyor.

Ayrıca S12 Pro’nun tasarımı hakkında da bilgiler sızmaya başladı. Genel olarak kavisli bir yapıya sahip olan S12 Pro, çentikli bir ekran ile raflarda yerini alacak. Özellikle arka kamerasında 108 MP bir kamera bulunan S12 Pro, üçlü kamera sistemine sahip olacak.

Fiyat ve hangi ülkelerde pazara çıkacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, 22 Aralık‘ta gerçekleşen etkinliklerde her şeyin netleşeceği tahmin ediliyor.

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