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Vivo S17 Pro, 12 MP Portait Kamera ile Gelecek!

Vivo S17 Pro'nun üçlü kameraya sahip olacağını ortaya atıldı. Bu kendi başına şaşırtıcı değil, ancak sızıntı haberi, görüntülemeye zar zor katkıda bulunan 2MP derinlik sensörüyle gelen önceki Vivo S akıllı telefonların aksine, üç atıcının da kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

İbrahim Özbek

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Vivo S17 Pro

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Bugün paylaşılan haberlere göre, Vivo S17 Pro’nun üçlü kameraya sahip olacağını ortaya atıldı. Bu kendi başına şaşırtıcı değil, ancak sızıntı haberi, görüntülemeye zar zor katkıda bulunan 2MP derinlik sensörüyle gelen önceki Vivo S akıllı telefonların aksine, üç atıcının da kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Yeni akıllı telefon, arkasında OIS ve Sony IMX766V sensörü bulunan 50 MP ana kameraya sahip olacak. Ultra geniş açılı atıcı 8 MP sensöre sahip olurken, üçüncü kamera arkasında Sony IMX663 sensörü bulunan 12 MP portre kamerası (muhtemelen 2x telefoto) olacak. Bu, Sony Xperia 1 III’teki periskop lensin arkasında oturan sensörün aynısı olacak.

Vivo S17 Pro’nun kamerasının süslü bir 5x yerine daha basit bir 2x yakınlaştırmaya sahip olması muhtemel, ancak bu yine de önceki nesle göre büyük bir gelişme.

vivo s17 pro

Geleneksel olarak Vivo, S telefonlarını iç pazarın dışında V serisi olarak yeniden piyasaya sürüyor, yani aynı kamera kurulumuna sahip bir Vivo V29 Pro’yu uluslararası olarak görebiliriz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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