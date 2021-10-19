Vivo T1’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Bugün Vivo, yeni serisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Vivo T1 ve Vivo T1x adlı iki modelden oluşması beklenen telefon serisinin detayları; gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Vivo T1’in bir posteri bugün ortaya çıktı. Arkada üçlü kamera sistemi yer alıyor. Cihazın üst tarafında bir 3,5 mm ses jakı ve bir mikrofon var. Sağ kenarında bir ses seviyesi düğmesi ve bir parmak izi tarayıcı ile entegre; bir güç düğmesi göze çarpıyor.

Poster, Snapdragon 778G, 5.000 mAh pil ve 64 megapiksel kamera gibi özelliklerden bahsediyor. Bu özellikler Vivo T1’e ait olacak. Cihaz, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama; ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi modellerle gelecek. T1 siyah ve degrade mavi renklerde satışa çıkacak.

Bu arada raporlar, Vivo T1x’in Dimensity 900 ve 50 megapiksel çift kamera sistemi; ile donatılacağını ortaya koydu. 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç modelle sunulacak. Telefonda Sea Salt, Iridescent ve Starry Night adlı üç renk seçeneği olacak.

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