Yeni Nesil Vivo T1 Serisinin Lansman Tarihi Onaylandı!

Vivo, 19 Ekim’de yeni T1 serisi akıllı telefonlarını duyuracağını onayladı. Lansman öncesinde güvenilir bir kaynak; yeni çıkacak olan Vivo T1 ve T1x akıllı telefonların temel özelliklerini ve görüntülerini paylaştı.

Markanın yayınladığı lansman posteri, telefonun arka tasarımını gözler önüne seriyor. Kaynağımız tarafından paylaşılan resmi görseller ise iki akıllı telefonu gösteriyor. Birinde su damlası çentikli ekran ve arkada çift kamera sistemi bulunurken; diğer telefonda delikli ekran ve arkada üçlü kamera kurulumu göze çarpıyor.

Bu iki cihazın Vivo T1 ve Vivo T1x olarak piyasaya çıkması muhtemel. Tipster ayrıca bu akıllı telefonların yüksek yenileme hızlı LCD ekran, Snapdragon 778G / Dimensity 900 yonga seti, 5.000 mAh pil ve 64 megapiksel ana kamera gibi özelliklerle donatıldığını iddia etti.

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Bu ayın başlarında, birkaç Vivo akıllı telefon, Çin’in TENAA ve 3C yetkililerinden sertifika aldı. Görünüşe göre V2009A model numarasına sahip Vivo telefon, Vivo T1 olarak karşımıza çıkabilir.

Telefonun 6.58 inç FHD+ ekran, 8 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kamera, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama gibi özelliklerle donatılacağı söylentiler arasında yer alıyor.