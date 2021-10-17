Vivo X70 Pro Plus nasıl bir telefon? Alınır mı?

Vivo X70 Pro Plus sizin için ideal bir telefon olabilir ve hatta bütçe dostu ve özellikleri bakımından tam aradığını cep telefonu bile olabilir. Gelin bu detaylara birlikte bakalım.

Öncelikle Vivo X70 Pro Plus‘ı detaylı inceledik. Buradan detaylı inceleme konusuna gidebilirsiniz. Ama biz daha çok özelliklerinin ve parasının karşılığını hak ediyor mu bunu tartışacağız.

Karşımızda Qualcomm Snapdragon 888+ yonga setine sahip Vivo‘nun en yeni amiral gemisi duruyor. Bu yonga setine ek 256GB hafıza (UFS 3.1), 8GB RAM ve alternatif olarak 512 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM gibi modelleri de bulunuyor. (mikro SD kart desteğimiz yok fakat minimum hafıza 256 GB olduğu için pek de ihtiyacınızın olduğunu düşünmüyorum. İşlemci ve RAM seviyesini düşündüğümüzde, daha üstü olmadığı için bizden tam puan alıyor.

En önemli özelliklerden biri de 1 milyardan fazla renk gamına sahip LTPO AMOLED ekranı. Bu ekran 6.78 İnç boyutunda ve 1440 x 3200 piksel (QHD+) çözünürlükte. Bu ekranın sahip olduğu özellikler saymakla bitmiyor. 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 120 Hz tazeleme hızı, 1500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ve 103% NTSC bunlardan sadece birkaçı. Bu telefon ekran bakımından bizden tam puan alıyor.

Gelelim kameralara. Cihazın arka tarafında bizi 4 kamera kurulumu karşılıyor. Bunlar sırasıyla; 50 MP (f/1.6) + 8 MP (f/3.4) + 12 MP (f/1.6) + 48 MP (f/2.2). Cihazda bulunan tüm lensler Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) özelliğine sahip. Ayrıca arka kamera ile 8K Video kaydını saniyede 30 fps kaydedebiliyorsunuz. Dilerseniz 4K video kaydını da saniyede 30 ve 60 FPS olarak kayıt edebilirsiniz.

Ön tarafta ise 4K video kaydı yapabilen (Saniyede 30 kare) 32 MP (f/2.5) çözünürlükte bir kamera bulunuyor. Bu kamera ise 26mm geniş açı sunabiliyor.

Wi-Fi 6 teknolojisini kullanan Vivo X70 Pro Plus, Bluetooth 5.2 ve NFC desteği barındırıyor. Ekran üzerinde bir tane optik parmak izi tarayıcısının bulunduğunu da belirtelim. Ayrıca ön kamerasını kullanarak da telefonun kilidini açmak mümkün.

En önemli özellikleri arasında şu dönemde bir amiral gemisi telefonların olmazsa olmaz özelliği suya dayanıklılık yer alıyor. Suya ve toza dayanıklılık seviyesi IP68 olarak sertifikalanmış ve bizlere suyun 1.5 metre altında 30 dakika boyunca dayanıklılık sunuyor.

Telefonun USB Type-C çıkışının USB Type-C 3.1 versiyonu desteklediğini de belirmeden geçmeyeceğin. Keza çoğu telefon 2.0 destekliyor.

Telefonun özelliklerini yavaş yavaş kapatırken 55 Watt gücünde hızlı şarj, 50 Watt gücünde kablosuz hızlı şarj ve başka cihazları şarj etmek için 10 Watt gücünde kablosuz ters şarj özelliği bulunuyor.

Yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 1.000 $ olan bu telefonun Türkiye’de satış fiyatının yaklaşık 13.000 TL civarında olmasını bekliyorum. Kurdaki dalgalanmalardan dolayı 14.000 TL civarını da bulabilir.

Özetlemek gerekirse; bu telefonda eksik bir özellik bulamadım. Ha tabii ki kullanacaksanız eğer FM Radyosu, 3.5mm kulaklık jakı ve bir microSD kart yuvası bulunmuyor.

Son olarak bu fiyat skalasında benzer özelliklere sahip çok telefon yok. Tasarımı çok beğenmesem de Samsung S 21 Ultra, iPhone 13 Pro Max ve Oppo Find X3 Pro modelleri sizin için ideal modeller olabilir. Tercih sizin.