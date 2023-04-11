Vivo T2X 5G Modeli Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından Vivo, T2X 5G modeli akıllı telefonunu teknoloji dünyasına tanıttı.

Vivo son zamanlarda çıkardığı akıllı telefonlarla beraber piyasada adından sıkça söz ettirdi. Özellikle giriş ve orta segment akıllı telefonları ile ülkemizde oldukça popüler olan Vivo, yeni modeliyle yeniden ciddi bir satış yapmayı hedefliyor.

Vivo T2X 5G modeli de serinin diğer modeli olan T2 5G gibi 2023’ün fiyat/performans oranı en etkin cihazları arasında bulunuyor. İçerisinde MediaTek’in Dimensity 6020 yonga seti bulunuyor. Ayrıca donanımı 8 GB RAM ve 128 GB RAM ile destekleniyor.

Vivo T2X 5G modeli 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik özellikleri bulunan kamera adasından oluşuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca 5000 mAh bataryasını 18 W hızlı şarj ile şarj edebilirsiniz.

Samsung Galaxy F54, 6000 mAh Batarya İle Geliyor!