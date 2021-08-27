Vivo Tablet, 2022 Yılında Satışa Sunulacak

Vivo Başkan Yardımcısı Hu Baishan, bugün erken saatlerde medyaya verdiği bir röportajda, şirketin kendi geliştirdiği ilk ISP çipini Eylül ayında piyasaya süreceğini doğruladı. Vivo V1 olarak adlandırılan bu çip, yakında çıkacak olan Vivo X70 serisinde bulunacak. Aynı röportajda yönetici, Vivo tabletlerin gelişini de doğruladı.

Çinli akıllı telefon markalarının çok yakında tablet pazarına gireceği söyleniyor. Xiaomi, bu ayın başlarında ilk tabletini piyasaya sürdü. Öte yandan Realme, tabletini kısa zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Benzer şekilde Oppo, OnePlus ve Vivo’nun da önümüzdeki günlerde tabletlerini duyurması bekleniyor. Bu şirketler halihazırda tasarım patentleri ve ticari markalar için başvuruda bulundular.

Haziran ayının sonunda, Vivo’nun tabletini 2021’in dördüncü çeyreğinde piyasaya süreceği söylenmişti. Öyle olmayacak gibi görünüyor. Hu Baishan’a göre, şirketin ilk tableti 2022’nin ilk yarısında satışa sunulacak.

Akıllı televizyonlar gibi diğer ekosistem ürünleri hakkında soru sorulduğunda yönetici, şirketin şimdilik sadece tabletlere odaklandığını söyledi. Tablet, Vivo Pad olarak adlandırılabilir ve bütçe dostu bir model olarak satışa çıkabilir.

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