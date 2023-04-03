Vivo X Flip İlk Kez Görüntülendi!

X Fold2 bu ay Vivo tarafından tanıtılacak. Bununla beraber yanında X Flip modelini de görebiliriz. Yatay menteşeli katlanabilir cihaz birkaç aydır söylentilerin bir parçasıydı ve bugün cihazı güvenilir kaynak tarafından canlı bir fotoğrafta göründü.

Yeni telefon, Zeiss logolu dairesel bir kamera adasına ve ön kapağın yarısından fazlasını kaplayan yatay bir ekrana sahip olacak.

Muhtemelen dairesel adada iki kameramız olacak. Görünür bir elmas deseni var ve Mor renk, Samsung Z Flip serisi ve Oppo Find N2 Flip’teki en popüler seçenekle eşleşiyor. İlk olarak gözlemleyenleri tasarımıyla büyüleyen Vivo X Flip, şimdiden gözleri üzerine çekti.

Görüntü istediğimiz kadar ayrıntılı değil ve menteşenin düz mü katlandığını veya hafif bir boşluk olup olmadığını tam olarak doğrulayamıyoruz. Önceki listelerden ve kıyaslamalardan bildiğimiz şey, iç panelin 1080p çözünürlüğe sahip olacağı, içeride ise 12 GB RAM’e sahip bir Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı. İlerleyen günlerde resmen tanıtılmasıyla beraber her detay hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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