Vivo X Fold+ 26 Eylül’de geliyor

Vivo, Nisan ayında X Fold katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü ve bugün şirket, önümüzdeki hafta – 26 Eylül’de Plus modelini tanıtacağını duyurdu. Lansman etkinliği Çin’de yapılacak ve yerel saatle 19.00’da başlayacak.

Vivo, X Fold+‘daki “+”nın “güçlü, daha güçlü bir şekilde gelişecek” anlamına geldiğini söylüyor. Vivo’nun Plus modeliyle dayanıklılık iyileştirmelerini mi ima ettiği yoksa bunun başka bir şeye mi atıfta bulunduğu belirsiz.

Vivo ayrıca X Fold Plus‘ın tasarımını ortaya çıkaran bir görsel paylaştı. Vivo X Fold’a benziyor ancak şimdi kırmızı renkte de gelecek. Normal model siyah ve mavi renklerde geldi.

vivo, X Fold Plus’ın teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak X Fold+’ın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğini ve 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.730 mAh pil kullnacağını biliyoruz. AnTuTu, X Fold+’ın 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 120 Hz ekrana sahip olacağını açıkladı.

Yeni bir çip, daha büyük pil, daha hızlı kablolu şarj ve yeni renk dışında, vivo X Fold+’nın X Fold ile aynı olması bekleniyor. 26 Eylül etkinliğine giden günlerde vivo’dan bunun hakkında daha fazla şey duyabiliriz.