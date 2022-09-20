Vivo X Fold+, Snapdragon 8+ Gen 1 ile AnTuTu’da göründü

Vivo X Fold+ yakında geliyor ve yeni bir kırmızı renge sahip olacağını biliyoruz. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini çalıştırması bekleniyor ve bugün bir ünite AnTuTu‘da kıyaslandı ve bize katlanabilirin performansına bir göz atmamızı sağladı.

Karşılaştırma, V2229A model numaralı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama sürümüne sahip olacağını ve kutudan Android 12 ile çıkacağını ortaya koydu.

1.100.438 puan, AnTuTu’da gördüğümüz en yüksek puan değil, ancak en üst noktaya oldukça yakın, genellikle güçlü oyun odaklı akıllı telefonlar tarafından işgal ediliyor. Bununla birlikte, Xiaomi Mix Fold 2 50.000 puan eksik aldığı ve Samsung Galaxy Z Fold4 yedi basamaklı bölgeye giremediğinden bir katlanabilir için en yüksek olabilir.

AnTuTu sonucu, dört temel sektörün ve performanslarının toplamıdır – CPU, GPU, bellek ve kullanıcı arayüzü. X Fold+’ın LPDDR5 RAM’e ve UFS 3.1 depolamaya sahip olacağını ve ekranlardan en az birinin 120Hz yenileme hızıyla geleceğini görebiliyoruz. Ayrıca Zeiss ile birlikte geliştirilen bir kamera ve geliştirilmiş bir menteşe bekliyoruz.