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Vivo X Fold+ 80W hızlı şarja sahip olacak, Snapdragon 8+ Gen 1 onaylandı

Dün Vivo, yeni Vivo X Fold+'ın 26 Eylül'de resmi olarak piyasaya sürüleceğini resmi olarak duyurdu. Bu sabah, Vivo (Weibo'da), yeni Vivo X Fold+'ın en yeni Snapdragon 8+ Gen1 yonga seti tarafından destekleneceğini, 80W Hızlı Şarjı desteklediğini ve katlanabilir ekranında 5000'den fazla uygulamayla uyumlu olduğunu resmen onayladı.

Selin Polat

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Vivo, önümüzdeki hafta X Fold+‘ı tanıtacak ve zaten Kırmızı renkte geleceğini biliyoruz. Cihaz, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile AnTuTu‘da ortaya çıktı ve bugün şirket, platformu resmi Weibo kanalında onayladı.

Aynı gönderide, katlanabilirin ilk X Fold’daki 66W’a göre bir gelişme olan 80W hızlı şarja sahip olacağını da duyurdu.

Telefon ayrıca katlanabilir bir kullanıcı arayüzünün nasıl davranması gerektiğine dair kendi anlayışına sahip olacak. Vivo’ya göre, X Fold+ için OriginOS Ocean sürümü için optimize edilmiş 5.000’den fazla uygulama var.

İlk Fold Çin dışına çıkmadı ve bunun da uluslararası hale geldiğine dair hiçbir şey duymadık. Nisan ayında piyasaya sürüldüğünde fiyatlar 8.999 CNY’den başlıyordu ve şu anda 1.270$’a denk gelen aynı maliyeti bu telefon için de bekliyoruz.

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KaynakGsmarena

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