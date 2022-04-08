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Vivo X Fold’un Renk Seçenekleri Gün Yüzüne Çıktı

Mavi ve Gri renkle gelmesi beklenen Vivo X Fold, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 4.600mAh pil ile çalışıyor. Telefonda bir 120Hz ekran yer alacak. Bu panel hafif kavisli 6.53 inç FHD+ dış ekran ve 8.0 inç iç katlanır ekranı da beraberinde getirecek. Fiyatı ise 1700 eurodan başlayacak.

Ayşen Sıla

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Vivo-X-Fold

Vivo, ilk katlanır telefonu Vivo X Fold’u 11 Nisan’da satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefonla ilgili birçok detayı biliyor olsak da telefonun renk seçenekleri bugün ortaya çıktı. Görünüşe göre Vivo X Fold oldukça pahalı bir telefon olacak. Bilgiler fiyatın 1700 eurodan başlayacağını öne sürüyor.

Gri ve Mavi renkte göze çarpan telefonlar bambaşka bir tasarım benimsese de; özünde Galaxy Fold telefonları anımsatıyor. Vivo X Fold’un resmi görüntüleri; piyasada bulunan diğer katlanır akıllı telefonlar gibi içe doğru katlanır bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Cihazın ön tarafında kavisli kenarlı bir delikli ekran yer alıyor. 

Arka kısmında ise dörtlü kamera ünitesi ve içinde LED flaş bulunan dikdörtgen bir kamera var. Vivo X Fold’un sağ kenarında, bir düğme yer alıyor. Cihazın diğer kısmında ise bir ses seviyesi ve bir güç tuşu var. Cihazın açılması, delikli tasarıma sahip devasa katlanır ekranını ortaya çıkarıyor.

VİVO-X-FOLD

Vivo X Fold, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 4.600mAh pil ile çalışıyor. Telefonda bir 120Hz ekran yer alacak. Bu panel hafif kavisli 6.53 inç FHD+ dış ekran ve 8.0 inç iç katlanır ekranı da beraberinde getirecek.

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KaynakMy Smart Price

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