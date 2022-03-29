İşte Vivo X Fold’un Çarpıcı Tam Tasarımı!

Vivo’nun ilk katlanır akıllı telefonu Vivo X Fold, 11 Nisan’da satışa çıkacak. Lansmandan çok önce şirket, X Fold‘u iç pazardaki resmi web sitesinde listeledi. Resmi liste, katlanır akıllı telefonun temel özelliklerini ve resmi görsellerini taşıyor.

Vivo X Fold’un resmi görüntüleri, piyasada bulunan diğer katlanır akıllı telefonlar gibi içe doğru katlanır bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Cihazın ön tarafında kavisli kenarlı bir delikli ekran yer alıyor. Arka kısmında ise dörtlü kamera ünitesi ve içinde LED flaş bulunan dikdörtgen bir kamera var.

Vivo X Fold’un sağ kenarında, bir düğme yer alıyor. Cihazın diğer kısmında ise bir ses seviyesi ve bir güç tuşu var. Cihazın açılması, delikli tasarıma sahip devasa katlanır ekranını ortaya çıkarıyor.

Vivo, Vivo X Fold’un 2K+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED E5 katlanabilir ekranla donatıldığını onayladı. Havacılık sınıfı yüzer kanat menteşesine de sahip olacak. Dış ve iç ekranların her ikisi de ekran içi parmak izi tarayıcı desteği vaat edecek. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacak.