Vivo X Note Aerospace Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tam boyutlu akıllı telefonların çağının geçtiğini düşündüğümüz sırada; Çinli teknoloji devi Vivo, Vivo Pad ve X Fold ile birlikte Vivo X Note‘u piyasaya sürdü. X Note, bugünlerde bir akıllı telefon için nadir görülen 7 inçlik bir ekrana sahip. Ancak Vivo, Çin’de Vivo X Note Aerospace sürümünün piyasaya sürülmesiyle birlikte X Note için bazı değişiklikler yaptı.

Vivo X Note Aerospace Edition; BBK yan kuruluşu ve China Aerospace ajansı arasındaki işbirliğinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak, telefonun orijinal X Note’dan belirgin bir farkı yok, ancak içinde benzersiz bir hediye bulunan özel bir perakende kutusuyla birlikte geliyor.

X Note China Aerospace Edition, aydan bir parça göktaşı parçası olduğu söylenen; özel bir kolye ile birlikte geliyor. Bu olağanüstü taş, NWA11444 numaralı sert göktaşından kesilmiş ve temperli cam bir kolye ile kapatılmış.

Telefon, 3080 x 1440 piksel QHD+ çözünürlüğe ve 21:10 en boy oranına sahip; bir LTPO 3.0 E5 AMOLED panel içeriyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızını ve 1500 nit tepe parlaklığını destekliyor. Ekran ayrıca DisplayMate A+ sertifikasına sahip. Ayrıca bir 3D ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile geliyor.

Vivo X Note Aerospace Edition; Snapdragon 8 Gen1 işlemci ve 12GB + 256GB bellek kombinasyonunda satışa çıkacak. Özel sürüm model mavi renkte geliyor ve 15 Nisan – 22 Nisan tarihleri ​​arasında satışa çıkacak.