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Vivo X Note Aerospace Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

X Note China Aerospace sürümü, aydan bir parça göktaşı parçası olduğu söylenen özel bir kolye ile birlikte geliyor. Bu olağanüstü taş, NWA11444 numaralı sert göktaşından kesilmiş ve temperli cam bir kolye ile kapatılmış.

Ayşen Sıla

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Tam boyutlu akıllı telefonların çağının geçtiğini düşündüğümüz sırada; Çinli teknoloji devi Vivo, Vivo Pad ve X Fold ile birlikte Vivo X Note‘u piyasaya sürdü. X Note, bugünlerde bir akıllı telefon için nadir görülen 7 inçlik bir ekrana sahip. Ancak Vivo, Çin’de Vivo X Note Aerospace sürümünün piyasaya sürülmesiyle birlikte X Note için bazı değişiklikler yaptı.

Vivo X Note Aerospace Edition; BBK yan kuruluşu ve China Aerospace ajansı arasındaki işbirliğinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak, telefonun orijinal X Note’dan belirgin bir farkı yok, ancak içinde benzersiz bir hediye bulunan özel bir perakende kutusuyla birlikte geliyor.

X Note China Aerospace Edition, aydan bir parça göktaşı parçası olduğu söylenen; özel bir kolye ile birlikte geliyor. Bu olağanüstü taş, NWA11444 numaralı sert göktaşından kesilmiş ve temperli cam bir kolye ile kapatılmış.

vivo-x-note-aerospace-edition (1)

Telefon, 3080 x 1440 piksel QHD+ çözünürlüğe ve 21:10 en boy oranına sahip; bir LTPO 3.0 E5 AMOLED panel içeriyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızını ve 1500 nit tepe parlaklığını destekliyor. Ekran ayrıca DisplayMate A+ sertifikasına sahip. Ayrıca bir 3D ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile geliyor.

Vivo X Note Aerospace Edition; Snapdragon 8 Gen1 işlemci ve 12GB + 256GB bellek kombinasyonunda satışa çıkacak. Özel sürüm model mavi renkte geliyor ve 15 Nisan – 22 Nisan tarihleri ​​arasında satışa çıkacak.

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