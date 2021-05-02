Vivo X60t Pro, 3C Sertifikasında Ortaya Çıktı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz yıldan beri X60 serisini genişletmeye devam ediyor. Bilindiği üzere şirket ilk önce X60, X60 Pro ve X60 Pro Plus modellerini piyasaya sürmüştü. Daha sonra geçtiğimiz aylarda yeni X60t adında yeni bir cihazı daha tanıttığını görmüştük.

Bugün ise şirket bu seriyi daha da fazla genişleterek bir de X60t Pro adında yeni bir model daha sunmaya hazırlanıyor. 3C sertifikasında ortaya çıkan cihaz, V2120A model numarasına sahip. Cihaz aynı zamanda bir X60t‘da olduğu gibi 33 W hızlı şarj ve 5G bağlantısını destekliyor. Şuan için sertifika listesinde ortaya çıkan pek fazla bilgi bulunmuyor.

Ancak cihazın daha önce sızdırılan bazı temel özelliklrine baktığımızda, 6.56 inç FullHD+ 120 Hz AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera ile gelen telefon, ya MediaTek‘in Dimensity 1200 ya da 1100 yonga setiyle desteklenecek. İşlemci konusu henüz netlik kazanmış değil. Bununla birlikte X60t Pro, 8 GB RAM / 128 / 256 GB dahili depolama alanına sahip oolacak.

Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel portre olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Ayrıca cihazın 33 W hızlı şarj destekli 4.300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Vivo‘nun yeni modelini ne zaman tanıtacağı henüz belli değil ancak ilerleyen günlerde bu konunun netlik kazanması bekleniyor. Ayrıca bazı kaynaklarda şirketin X60t Pro Plus modeli üzerinde de çalıştığı söyleniyor.