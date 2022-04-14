Vivo X80, Google Play Console’da Görüntülendi

Vivo yakında en yeni X80 serisini satışa sunmaya hazırlanıyor. Vivo’nun X serisinin en yeni modelleri yakında piyasaya çıkacak. Mevcut söylentilere göre seri X80, X80 Pro ve X80 Pro Plus ile gelecek. Vivo X80 şimdi Google Play Konsolunda göründü ve temel özelliklerini ve tasarımını gözler önüne serdi.

Bilgilere göre X80, MediaTek Dimensity 9000 işlemci desteği ve 8GB RAM ile gelecek. Telefon ayrıca Android 12 ve 1080×2400 piksel çözünürlüklü kavisli ekrana sahip olacak. Panelin 6.78 inç olarak geleceği ve muhtemelen 120Hz yenileme hızı sunacağını da belirtelim.

Söylentilerin geri kalanı, 12MP 2x telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı kameranın yanı sıra Sony IMX866 sensörlü 50MP ana kamera içeriyor. Telefonun ayrıca 80W şarjlı 4.500 mAh bataryaya sahip olmasını bekliyoruz.

Yeni Vivo X80 serisinin öne çıkan özelliği kamera kısmında olacak. Geçen sene piyasaya çıkan Vivo X70 serisi büyük bir övgü toplamıştı. Bakalım yeni seri ile bizleri neler bekliyor olacak.

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