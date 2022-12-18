Vivo X90, 31 Ocak 2023’te tüm dünyada satışa çıkacak

Vivo, geçen ay Çin’de X90 serisini tanıttı, ancak şirketten henüz küresel lansmanı hakkında bir haber yoktu. Ancak Twitter’da ortaya çıkan bir poster, X90 serisinin uluslararası çıkışını 31 Ocak 2023‘te yapacağını ortaya koyuyor.

Vivo X90 serisi üç akıllı telefondan oluşur – X90, X90 Pro ve X90 Pro+. Sızdırılan poster bunların hiçbirinden açıkça bahsetmiyor, ancak “X90 Serisi” yazdığı için, üçünün birden olmasa da en az iki telefonun söz konusu tarihte küresel yolculuğuna başlayacağını söyleyebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenen ve 1” IMX989 sensör kullanan 50 MP ana kameraya sahip vivo X90 Pro+, serideki en heyecan verici akıllı telefon. Ana kameraya 48MP ultrageniş, 50MP telefoto ve 64MP periskop lenslerden oluşuyor. Özçekimler ve görüntülü aramalar için 32 MP kamera ön tarafta yer alıyor.

Vivo X90 Pro Plus Vivo X90 Vivo X90 Pro

X90 Pro+, altında biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucu bulunan 6,78″ 120Hz 1440p kavisli LTPO4 AMOLED ekran üzerine inşa edilmiştir. Android 13 tabanlı OriginOS Ocean arayüzünü çalıştırır ve 12GB RAM ve 512GB’a kadar depolama ile birlikte gelir. Akıllı telefon, bir 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjlı 4.700 mAh pil kullanıyor.