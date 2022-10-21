Vivo X90 Serisinin Lansman Tarihi Açıklandı

Vivo, büyük olasılıkla Vivo V2 görüntü sinyali işlemcisinin 24 Ekim’de piyasaya çıkacağı Görüntüleme Stratejisi Konferansı’nı düzenleyeceğini resmen duyurdu. V2 ISP’nin, Aralık ayında geleceği söylenen Vivo X90 akıllı telefon serisine dahil edileceği söyleniyor.

Vivo’nun bu etkinlikte X90 serisinin lansman tarihini resmi olarak duyurmasını bekliyoruz. Yeni seri Vivo X90, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro Plus olmak üzere üç telefon içeriyor. Bu cihazlar, kısmen Vivo V1+ ISP çipinin mümkün kıldığı mükemmel kamera performansıyla geniş çapta övülen, çok beğenilen Vivo X80 serisinin yerini alacak.

Çin lansmanından sonra, X90 serisinin küresel pazarlara iPhone 14 serisi, Pixel 7 serisi, ve yeni Xiaomi 13 serisi ve Oppo Find X6 serisi gibi amiral gemilerine kafa tutmasını bekliyoruz. Sert bir rekabet olacak.

Şu anda Vivo X90 serisi hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak serideki cihazların en yeni Snapdragon/Dimensity amiral gemisi işlemcileri çalıştıracağı neredeyse kesin. Bunlar yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve Dimensity 9200 işlemci olacak.