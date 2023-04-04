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Vivo Y02A, Helio P35 ve 5.000 mAh Batarya İle Birlikte Geliyor!

Giriş seviyesi Vivo Y02A bugün görücüye çıktı. Telefon, sade bir tasarım ve 5.000 mAh büyük bir batarya ile geliyor.

İbrahim Özbek

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Giriş seviyesi Vivo Y02A bugün görücüye çıktı. Telefon, sade bir tasarım ve 5.000 mAh büyük bir batarya ile geliyor.

Vivo Y02A’nın ön yüzü, 720p çözünürlüğe sahip 6.51 inç LCD ve 5 MP Selfie kamerası için su damlası çentik ile geliyor.

Vivo Y02A, Mediatek’in mütevazı Helio P35 yonga setinden güç alıyor. Genişletmek için özel bir microSD yuvası olmasına rağmen, RAM 3 GB ve depolama 32 GB’dir. İşletim sistemi, temel Android 12 Go Sürümü üzerinden Funtouch OS 12’dir.

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Bağlantı LTE ile sınırlıdır ve Çift Bekleme özelliğine sahip bir çift nanoSIM yuvasına sahip olursunuz; telefon, 2,4 GHz ve 5 GHz frekanslarında Wi-Fi’yi destekler ve Bluetooth 5.0 ile birlikte gelir. Şarj 10W ile sınırlıdır, ancak USB kablosu kutuda sağlanır.

Vivo Y02A ilk olarak Bangladeş’te satışa sunuldu ve 120 $ olarak satışa çıktı. Renk seçenekleri Kozmik Gri ve Orkide Mavisidir ve her ikisi de şirketin web sitesinde satışa sunulmuştur.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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