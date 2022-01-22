Vivo Y21A Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından olan vivo, geçtiğimiz günlerde 5 yeni modelini duyurmuştu. Bugün gelen yeni haberle beraber vivo, Y21A modelini duyurmayı hazırlanırken bazı özellikleri belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz 2020 senesinde vivo, Y20A modelini duyurmuştu. Çok beğenilen Y20A serisinin güncel versiyonu olan Y21A modeli yakın zamanda duyurulacak. Özellikle üzerinde çok büyük beklenti olmaması gerekiyor çünkü vivo yaptığı açıklamada, Y21A’nın Y33T ve Y21T’nin özelliklerini karşımı olacağını söyledi. Genel olarak baktığımızda Y21A’nın tasarımı ve özellikleri Y21T ile hemen hemen aynı şekilde olacak.

Y21A’nın içerisinde Helio P22 seti yer alacak. Ayrıca Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 işletim sistemi ile gelecek. 4 GB RAM ise belli olan bir diğer teknik özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Gelen olarak vivo Y21T ile vivo Y21A birbirlerine çok benzese de farklı olan birçok özellikleri de var. Burada en dikkat çeken özellikler ise kamera özelliklerinde olan farklar olarak göze çarpıyor. Diğer özellikleri hemen hemen aynı gözüküyor. Şöyle ki 6.51 inç LCD ekran iki modelde de ortak olan bir özellik. 18 W hızlı şarj desteği ile 5000 mAh bir bataryayı şarj edebiliyorsunuz.

vivo Y21A, 2 farklı renk seçeneği ile geleceği biliniyor. Şimdiye kadar belirli olan vivo Y21A özellikleri bu şekilde. İlk olarak Asya pazarında satışa çıkması beklenen vivo Y21A’nın daha sonra tüm pazarlara geleceği ön görülüyor..

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