Vivo Y21e Özellikleri Belli Oldu

Vivo, günümüzde birçok akıllı telefonu ile ön plana çıkıyor. Özellikle yeni ürünleri kısa sürede teknoloji dünyası ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Vivo, yeni bir modeli olan Y21e cihazını tanıttı.

Vivo, bilindiği üzerinde geçtiğimiz günlerde Y33T modelini duyurmuştu. Y33T modeli genel olarak Y33 ile Y21T karşımı bir model olarak karşımıza çıktı. Ayrıca Y21e modeline de bunların yanında listede kendisine yer buldu. 164.26 x 76.08 x 8.00 ölçüleri ile 182 gramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir cihaz olarak raflarda yerini bulacak. Tamamı plastikten olan Vivo Y21e, parmak izi okuyucusu ve güç düğmesi cihazın yanında bizleri karşılıyor. Her Vivo modelinde karşımıza çıkan damla çentik selfie kamerası burada da karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu cihaz 2 adet renk seçeneği ile gelecek.

Vivo Y21e’nin belli olan teknik özellikleri arasında en öne çıkan özellik ise Snapdragon 680 yonga setine sahip oluyor olması. 3 GB genişletilebilir RAM ve 64 GB genişletilebilir dahili depolama alanına sahip. Vivo Y21e’nin ekran özellikleri ise LCD 6.51 inç bir ekran ile geliyor olması. Özellikle bu ekran ölçüleri ekran boyutunu küçük seven kullanıcıların tercih edeceği bir model gibi gözüküyor.

13 MP bir arka kamera ve ona ek olarak 2 MP bir yardımcı arka kameraya sahip olacak. Önünde yer alan Selfie kamerası ise 8 MP özelliklerinde olacak. Özellikle günümüzde birçok akıllı telefonun hızlı şarj desteği kullanıcılar tarafından aranan özellik durumda. Vivo Y21e modelinde 18 W hızlı şarj desteği ve 5000 mAh bir batarya kapasitesi yer alıyor. Ayrıca hangi Android versiyonunun olacağı merak konusu olmuş durumda. Bazı kaynaklara göre Android 12, bazılarına göre Android 11 ile piyasaya çıkacak.

Vivo Y21e ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak ve ortalama 175 dolar fiyat bandında yer alacak. Vivo’nun yeni Y21e hakkında detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.

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