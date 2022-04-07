Vivo Y21G 5.000 mAh pil ile tanıtıldı

Vivo Y21 akıllı telefon Ağustos ayında Hindistan’da piyasaya sürüldü ve şimdi neredeyse sekiz ay sonra yenileniyor. Şirket, 8 mm profiliyle orijinal Y21’e çok benzeyen ancak biraz daha güçlü bir yonga seti ve daha cazip fiyatları olan vivo Y21G akıllı telefonunu piyasaya sürdü.

Vivo Y21G, Mediatek tarafından üretilen bir Helio G70 yonga seti üzerinde çalışıyor. 2.0 GHz hızında çalışan iki Cortex-A75 ünitesine ve altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile geliyor. Şirket, bu akıllı telefonu 4GB RAM ve 64GB depolama ile satıyor ve daha fazla alan için özel bir microSD yuvası var.

Geri kalan özellikler değişmedi ve Y21 ailesindeki diğer altı cihazla uyumlu: 720p çözünürlüklü 6,5” LCD, 13MP + 2MP arka kamera kombinasyonu ve 8MP selfie lens bunlardan birkaçı.

Tüm serinin önemli bir özelliği 5.000 mAh pildir. 18W hızlı şarjı destekler ve vivo, perakende kutusunda uygun adaptörü sağlar. Basın açıklamasına göre, telefon Android 12 üzerine kurulu FuntouchOS 12‘yi çalıştırıyor, ancak vivo Hindistan web sitesinde telefon, önceki nesil Android 11‘in bulunduğu FuntouchOS 11.1 ile listeleniyor.

Renk: Gümüş

Telefon yaklaşık 185$ fiyatla iki renkte mevcuttur – Gece Mavisi ve Gümüş rengi bir boya olan Diamond Glow. Bugünden itibaren mağazalardan ve online kanallardan satın alınabilir.