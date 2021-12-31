Vivo Y21T Modelinin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Vivo Y21T, Vivo’nun son harikası olarak 2022 senesinde raflarda yer alması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde tüm özellikleri belli oldu. Vivo Y21T 3 Ocak tarihi ile kullanıcılar ile buluşacak.

Vivo Y21T’nin Snapdragon 680 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Vivo Y21T, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.58” LCD ekrana sahip olacak. Vivo Y33s’deki 16 MP sensörden farklı olarak 8 MP selfie kamerası için su damlası çentiği bulunuyor.

Ayrıca 128 GB depolamanın yanı sıra micro SD kart yuvasına sahip olacak. Bunun yanında 4 GB Ram, Vivo Y21T’e eşlik edecek.

Y21T, Android 12 tabanlı gibi görünen FunTouch OS 12’ye sahip olacak, ancak içeride Android 11 var. Telefon ayrıca alt kısımdaki USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olacak.

Fiyatı ise merak edilen konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Asya piyasasında birçok yeni ürün görücüye çıkacak. Durum böyle olunca dikkat çekici özelliği bulunmayan telefonların fiyat açısından cazip olması gerekiyor. Özellikle Realme 8 ve Redmi Note 11T ile yarışacağa benziyor.

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