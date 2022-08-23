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Vivo Y22s Snapdragon 680 ve 18W şarj ile tanıtıldı

Vivo Y22s, Snapdragon 680 ve 18W hızlı şarj desteği gibi orta segment kategorisi için tanıtıldı. Telefonun yaklaşık fiyatı 250$ ve şimdilik sadece Vietnam'da satışa çıktı. Diğer ülkelerde ise ne zaman satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

Ahmet Ekinler

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Vivo Y22s

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En yeni vivo Y serisi telefon, yeni duyurulan vivo Y22s ile karşınızda ve önceki modele göre çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Y22s, 8 GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 128 GB depolamanın yanı sıra Qualcomm‘un Snapdragon 680 yonga seti ile donatılmış olarak geliyor.

HD+ çözünürlüğe sahip 6,55 inç IPS LCD ekran ve su damlası çentik içine yerleştirilmiş 8 MP selfie kamerası var. Arkada, 2MP yardımcı modülün yanı sıra f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera bulunuyor.

Yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı FuntouchOS 12 arayüzü kullanılıyor. Telefon ayrıca 18W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip.

Vivo Y22s, Starlit Blue ve Summer Cyan renklerinde geliyor ve ilk olarak Vietnam’da yaklaşık 255 $ fiyatla satışa çıktı. Açık satışlar halihazırda devam ederken, diğer ülkelerdeki satışa çıkış tarihi ile ilgili henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.

Vivo Y22s Teknik Özellikleri

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KaynakGsmarena

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