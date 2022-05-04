Vivo Y55 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y55 4G bugün resmiyet kazandı. Bu telefon, bu yılın başlarında Çin’de piyasaya çıkan Dimensity 700 destekli Vivo Y55 5G‘den farklı. Y55 4G, yakın zamanda Hindistan’da duyurulan iQOO Z6 44W’nin yeniden markalanmış bir versiyonu da diyebiliriz. Bazı önemli özellikler arasında AMOLED ekran, Snapdragon 6 serisi işlemci, büyük bir pil ve 50 megapiksel üçlü arka kameralar yer alıyor.

Vivo Y55 4G

Yeni Vivo Y55 4G, damla çentikli tasarıma sahip 6.44 inç AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca 408ppi piksel yoğunluğu, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve DCI-P3 renk gamı ​​vaat ediyor. Telefon, 8.42 mm kalınlığında ve yaklaşık 182 gram ağırlığında.

Snapdragon 680 işlemciyle gelen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı desteği var. Ayrıca 4 GB’a kadar genişletilmiş RAM ile geliyor.

Y55 4G, 44W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pile sahip. Ayrıca 18 saate kadar YouTube oynatma süresi ve 10 saate kadar PUBG oyunu vaat ediyor. Bu arada cihaz, FunTouch OS 12 ile Android 12 işletim sistemi desteği vaat ediyor.

Y55’in ön tarafında 16 megapiksel kamera yer alıyor. Ayrıca arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi ve 2 megapiksel makro kamera da var. Yüz kilidini açmanın yanı sıra, ekran içi parmak izi tarayıcı desteği de taşıyor.

Çift SIM desteği, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS; USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Bu arada Snow White ve Black Star renk seçeneklerine sahip telefon, 305 dolar fiyat etiketi taşıyor.

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