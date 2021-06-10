Vivo Y73 (2021) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Hindistan’da Vivo Y73 akıllı telefonunu duyurdu. Helio G95 işemciden güç alan Y73, markanın en güçlü Y serisi telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Yakışıklı, yüksek en boy oranlı ekran, 64 megapiksel üçlü kamera, 33W hızlı şarj ve ultra ince tasarım gibi diğer heyecan verici özelliklerle birlikte geliyor.

Vivo Y73

Vivo Y73, arka tarafında elmas desenli parmak izi bırakmayan AG cam ile donatıldığı için çekici bir tasarıma sahip. Şirket, cihazın sadece 170 gram olduğunu ve 7.38 mm’lik ultra ince bir profile sahip olduğunu iddia ediyor. Full HD+ çözünürlüğü, 60Hz yenileme hızını, 408ppi piksel yoğunluğunu ve HDR10’u destekleyen 6.44 inç AMOLED ekrana sahip.

MediaTek Helio G95 işlemci, telefona 8 GB RAM ve 3 GB genişletilmiş RAM ile güç sağlıyor. Telefon, 128 GB depolama alanı, microSD kart yuvası ve Android 11 işletim sistemine dayalı FunTouch OS 11.1 ile birlikte geliyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh pil ile destekleniyor.

Vivo Y73, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 megapiksel kameraya sahip. Telefonun arka kamera sisteminde 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı gibi olağan bağlantı seçenekleri bulunuyor. Diamond Flare (mavi gradyan) ve Roman Black (elmas desensiz) renk seçenekleriyle gelen Vivo Y73, yaklaşık 315 dolar fiyat etiketine sahip olacak.