Vivo Y73 2021’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo, Y serisi altında yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Raporlara göre marka, Vivo Y73‘ü (2021) bu ayın sonlarında Hindistan pazarında piyasaya sürecek ancak kesin lansman tarihi henüz bilinmiyor.

Resmi duyuru öncesinde, telefonun teknik özellikleri de sızdırıldı. Cihazın 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, 408PPI piksel yoğunluğu ve HDR10 sunan 6.44 inç Full HD+ AMOLED ekranla geleceğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, ek güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü desteğiyle geldiği söyleniyor. Telefonun altında, 12nm işlemci kullanılarak oluşturulan MediaTek Helio G95 yonga seti tarafından desteklenecek. 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek.

Kamera departmanına gelince rapor, arka panelde f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera sensörü olacağını ekliyor. Ön tarafta cihaz, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 16 megapiksellik bir kameraya sahip olacak.

Cihaz, Çift SIM, 4G, 2.4GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 desteği ile gelecek. 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.000mAh pil ile güçlendirilecek. Telefonun 161,24×74,37×7,38 mm ölçülerinde ve 170 gram ağırlığında olduğu bildiriliyor.