Vivo Y75 5G Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo, son zamanlarda popülerliği artan akıllı telefon markalarının arasında bulunuyor. Özellikle yeni ürünleri fiyat açısından çok uygun olarak geliyor. Vivo, Y75 5G modeli için bazı detayları ve özellikleri sızdırdı.

Vivo, sekiz çekirdekli bir işlemci ile beraber 4 GB RAM özelliklerini Y75 modelinde bizlere sunuyordu. Kamera ünitesinde birçok yeniliği giden Vivo, 13 MP bir ana kamera ve 16 MP selfie kamerası ile raflarda yerini almıştı. Y75 modelinin piyasaya sürülüşünden 4 yıl sonra bu sefer 5G versiyonu bizleri bekliyor olacak.

Dimensity 700 ile beraber gelecek olan Y75 5G, Y75 modelinin çok üzerinde bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer Y75 5G modelinde 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile beraber bizlerle buluşuyor. 6.58 inç FHD bir ekran ile beraber geliyor.

5000 mAh bataryayı 18 W hızlı şarj desteği ile beraber şarj edebilirsiniz. Ayrıca Vivo Y75 5G modelinde 4 adet kamera ünitesi yer alacak. Damla çentik içerisinde yer alan 16 MP selfie kamerası ve arka tarafta yer alan 50 MP bir ana kamerası var. Renk seçeneklerinde ise siyah ve mavi renkleri mevcut olacak.

Çıkan haberlere göre bu ayın sonuna doğru Hindistan’da satışa çıkacağı söylendi. Vivo, bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yaptı. Eğer söylentiler doğruysa bu yıl piyasaya sürülecek olan 6. Vivo marka akıllı telefon olacak.

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