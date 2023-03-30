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Vivo Y78+, 44W Hızlı Şarjı Destekleyecek!

Y78+, 44 W hızlı şarjı destekleyecektir. Bu, Vivo için oldukça yaygın bir güç derecelendirmesidir. Örneğin Y55, 5.000 mAh pilini 27 dakikada yarı yarıya doldurabiliyor, bu nedenle yeni Y serisi modelden benzer bir performans bekliyoruz.

İbrahim Özbek

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vivo y78+

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Son dönemlerde akıllı telefon adına iyi işler çıkaran Vivo, birçok yeni akıllı telefon için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Vivo Y78+ modeli ile gözleri üzerine toplayan Vivo, 44 W şarj desteği hakkında sızıntı paylaştı.

Birkaç hafta önce TENAA, Vivo Y78+ (V2271A)’nın Y77’nin kapasitesiyle eşleşen 5.000 mAh pile sahip olacağını gösteren bir bilgi yayınladı. Bir yıl önceki model yalnızca nispeten yavaş şarjı, 18 W’ı destekledi, ancak 3C sayesinde bu yılki modelin bir yükseltme getirdiğini biliyoruz.

Y78+, 44 W hızlı şarjı destekleyecektir. Bu, Vivo için oldukça yaygın bir güç derecelendirmesidir. Örneğin Y55, 5.000 mAh pilini 27 dakikada yarı yarıya doldurabiliyor, bu nedenle yeni Y serisi modelden benzer bir performans bekliyoruz.

vivo y78+

Şimdiye kadar telefon hakkında bildiklerimiz arka tarafta üçlü bir kameraya işaret ediyor, ancak makyajı bilinmiyor. Yine de, Vivo Y78+ çeşitli Çin ajanslarından geçtiğine göre, lansmanının oldukça yakın olması gerekiyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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