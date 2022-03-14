Vivo’nun katlanabilir akıllı telefonu X Fold canlı olarak görüntülendi

Vivo‘nun vivo X Fold ile yakında katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye hazır olduğuna dair birçok söylenti gördük ve nihayet söz konusu cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı. Gerçek anlamda piyasaya sürülmemiş cihaz tarzında, vivo X Fold bir Çin metro istasyonunda, onu kitlelerin gözünden uzaklaştırmak için kalın bir koruyucu kılıfla görüntülendi.

X Fold, kare şeklinde içe doğru katlanır bir paravan ile birlikte gelir ve görünüşe göre panelin orta kısmında görünür bir kırışık yoktur. Spekülasyona göre, vivo’nun karmaşık menteşe mekanizması, boşluksuz katlanır ekranın temel bileşenidir. Katlanır ekranın da UTG camla kaplanması bekleniyor.

Geçmişteki vivo X Fold söylentileri, 120Hz yenileme hızına sahip 8 inç QHD+ katlanır ekran, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile 4.600 mAh pil öneriyor.