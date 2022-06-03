Vodafone Bedava İnternet 2022

Vodafone 2022 yılında güzel kampanyalar ile hem sabit abonelerini korumak hem de yeni aboneler kazanmak için birbirinden güzel kampanyalar yapmaktadır. Özellikle bedava internet isteyen abonelere kulak veren Vodafone, bedava internet kampanyaları ve bedava internet kazanma paketleri ile ön plana çıkmaktadır.

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Vodafone Yanımda Bedava İnternet

Yanımda uygulaması içerisinde yer alan arkadaşını davet et 9 GB, Sevdiklerini Vodafonlu yap 30 GB ve Vodafone bana ne var çarkını çevirerek 5 GB bedava internet kazanabilirsiniz.

Vodafone Bedava İnternet Kazanma

10 GB bedava internet kazanmak için Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaparak Süpermarket yanımda sayfasına giriş yapmanız ve 100 TL alışveriş yapmanız yeterlidir. Hem mutfak ihtiyacınızı gidermek hem de 20 TL indirimin yanında 10 GB bedava internet kazanırsınız.

Süpermarket yanımda ile her alışverişe ayrıca 2 GB bedava internet hattınıza tanımlanır. İnternet paketiniz bittiğinde ek paket almak yerine evinizin ihtiyaçlarını giderip anında 10 GB bedava internet alabilirsiniz.

Vodafone 4.5G Bedava İnternet Kampanyası

Vodafone 4.5G uyumlu sim karta geçerek yada hattını 4.5g açtıranlara bedava internet vermektedir. 4.5G uyumlu sim karta geçerek bedava internet kazanabileceğiniz gibi; 4.5G hızı ile tanışmak isteyenler de bedava internet kazanabilirsiniz. Hattınız ücretsiz olarak 4.5G uyumlu sim kart ile değiştirerek 5 GB vodafone bedava internet kazanırsınız. Hattınız 4.5G uyumlu kartla değiştirenler 4 GB hattını 4.5G açanlar ise; 1 GB internet kazanmak için «4.5G» yazıp 4545’e SMS göndermeleri yeterlidir.

Pazartesi TL Yükle 2 GB Bedava İnternet

Vodafone bedava internet faturasız hatlara yönelik kampanyalarda yapmaktadır. Vodafone bedava internet 2022 kampanası olan pazartesi TL yükle hediye internet kazan ile; sizlere Pazartesi TL yükleyerek 2 GB bedava internet kazanabilirsiniz. Ayda 1 defa hattınıza Pazartesi bakiye yükleyerek anında 2 GB internet hattınıza tanımlanır.

Vodafone İnternet Avcıları Oyunu Bedava İnternet

Vodafone internet avcıları oyunu ile yakaladığın her BIT için bedava internet kazanırsın. İnternet avcıları uygulamasını mobil telefonuna indirdikten sonra giriş yaparak çevrende uçuşan bitleri yakalaman gerekli. Ne kadar çok bit yakalarsan o kadar çabuk 4 GB bedava internet kazanabilirsiniz.