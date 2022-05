Vodafone Dakika Paketleri 2022

Vodafone konuşma dakika paketleri ile ister Vodafone’lular isterseniz de diğer GSM operatörlerini kullanan sevdikleriniz ve arkadaşlarınız ile uzun uzun konuşmanın tadını çıkarın. Nitekim Vodafone, faturalı veve faturasız hat sahipleri için sunduğu her yöne dakika konuşma paketleri ile sizlere uygun fiyat avantajı vaat ediyor. Ayrıca faturalı ya da faturasız hat sahipleri, Vodafone’un sunduğu kampanyalar sayesinde tüm operatörler ile özgürce konuşuyor.

Vodafone Dakika Paketleri Faturalı Tarifeler

Aylık 250 Dakika: Bu paket ile yurt içinde her yöne geçerli 250 dakika konuşmanı 30 gün boyunca kullanabilirsin. Bu arada paket tekrarlanmaz ve süre bitiminde otomatik olarak iptal olur. Paket ücreti ise: 7.15 TL.

Konuşturan Arama Asistanı: Vodafone’un bu paket sayesinde Vodafone’lularla sınırsız konuşmanın tadını çıkarın! Bu paket siz iptal etmediğiniz sürece her ay tekrarlanıyor. Paketi iptal etmek için Tarifem ve Paketlerim bölümüne girebilirsiniz. Bu pakete ödeyeceğiniz tutar 8.90 TL’dir.

Aylık 1000 Dakika: Vodafone Aylık 1000 Dakika ile yurt içinde, 30 gün boyunca her yöne arama yapabileceğin tam 1000 dakika konuşma hakkına sahip oluyorsun. Paket süresi bitince otomatik olarak iptal olur ve tekrarlanmaz. Paketin ödeme tutarı 10.10 TL oluyor.

Aylık 500 DK: Vodafone Aylık 500 DK paketi ile yurt içinde, 30 gün boyunca her yöne arama yapabileceğin tam 500 dakika konuşma alın. Bu paket, her fatura döneminde tekrar eder ve ücretlendirilir. Paketin aylık abonelik ücreti ise 5 TL’dir.

Her Şey Dahil Pasaport: Vodafone Her Şey Dahil Pasaport paketi ile mevcut tarifenizdeki internet; dakika ve SMS’lerinizi bulunduğunuz ülke ve Türkiye yönüne dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’deyken herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yurt dışı kullanım için 49.90 TL. Ayrıca bu paketi her fatura döneminde 4 gün ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Vodafone Dakika Paketleri Faturasız Tarifeler

Vodafone Kolay Paketler:

Süper Kolay Paket 1500: Konuşması bol bu paket ile doya doya konuşun diye her yöne 1500 DK konuşma + 250 SMS kullanın. Ayrıca paket 28 günlük kullanım ücreti 29 TL.

3 Ay SuperKolayPaket 6000DK; Numarasını Vodafone’a taşıyanlara özel hazırlanan bu paket ile 90 gün boyunca kullanabileceğin tam 6000 DK konuşma + 1000 SMS + 5 GB internet hakkınız oluyor. Paket için ödemeniz gereken ücret ise 90 TL.

Vodafone Konuşma Dakika Paketleri:

Doldur 1000 DK: Vodafone Doldur; paket özelliği ile her yöne kullanabileceğin 1000 dakika konuşma içerikli pakete aylık 19 TL ile sahip olabilirsin. Paket tarifenizin bitiş tarihine kadar geçerlidir ve tekrar etmez.

Cankurtaran 100 DK: Vodafone Cankurtaran 100 DK paketi; ile bir gün geçerli Vodafone’lularla 100 dakika konuşma hakkını 4 TL’ye alabilirsiniz.

Büyük Seçim 250 DK: Vodafone ek paketi ile mevcut tarifenize ek; her yöne 250 DK konuşma paketi tam 8 TL. Ayrıca bu paket iptal etmediğiniz sürece, paketiniz ile birlikte her ay yenilenir!

Büyük Seçim 500 DK: Vodafone ek paketi ile mevcut tarifenize; ek Vodafone’lularla 500 DK konuşma paketi tam 12 TL. Ayrıca bu paket iptal etmediğiniz sürece, paketiniz ile birlikte her ay tekrar eder.

Dünya Paketi 60 DK: Vodafone dünya ile konuşma ek paketi ile pasaportun; geçerli olduğu ülkelerde Türkiye yönüne yaptıkları ve aldıkları tüm aramalar bu paket üzerinden düşer. Paket içeriğindeki arama süresi 60 DK olup 49 TL’dir.