Volkswagen 15 Mart’ta Yeni Elektrikli Aracını Tanıtacak

Volkswagen, 15 Mart 18:20 CET’de YouTube ve Twitter’da canlı olarak yayınlanacak bir küresel etkinlik düzenleyerek yeni elektrikli aracını tanıtacak. Eşlik eden hashtag, #VWforthepeople olup, uygun fiyatlı bir elektrikli aracın yolda olduğunu gösteriyor. Makul bir tahmin, bunun ID.2 olacağıdır.

Uygun fiyatlı hatchback, açıklamaya uyuyor ve şirketin tasarım patronu Andreas Mindt tarafından yapılan bir Linkedin gönderisinde, Volkswagen’in gelecekteki tasarım dilini ve yeni bir elektrikli otomobilin önizlemesini de açıklayacağını söyledi.

Daha önce, VW’nin tamamen elektrikli küçük hatchback’i 2025’te 25.000 €‘nun altında bir fiyatla piyasaya sürmeyi planladığını duymuştuk. Şimdiye kadar, aracın sadece geçen yılki bir taslağına sahibiz, bu nedenle önümüzdeki hafta daha fazla ayrıntı görmeyi umuyoruz.