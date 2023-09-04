Volkswagen ID GTI Concept elektrikli modelini tanıttı

Volkswagen, ID GTI‘ın duyurulmasıyla otomobil sahnesinde heyecan yaratıyor. GTI, ikonik Golf GTI’ın özünü yakalamayı amaçlıyor, ancak bunu heyecan verici bir değişiklikle yapmayı istiyor.

Devam eden 2023 IAA Münih otomobil fuarında tanıtılan bu önden çekişli göz kamaştırıcı, Volkswagen’in büyüyen elektrikli otomobil serisini taçlandırmaya hazırlanıyor. Öne monte edilmiş bir elektrik motoruna ve GTI’ın temel özellikleri olan spor ayarlı bir süspansiyona sahip. Fiyatının ise 30.000 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen CEO’su Thomas Schafer, bu elektrikli GTI modelinin 2026’da üretim bandına gireceğini ve 2027’nin başlarında piyasaya çıkacağını söyledi.

Merak edenler için, GTI ismi sadece önden çekişli performans otomobillerini süslemeye devam edecek. GTX etiketine aşina olanlar bunu dört tekerlekten çekişli spor modellerinde görmeyi bekleyebilirler. Peki ya ‘R’ rozeti? Bu sadece elektrikli canavarlarının en iyileri olan seçkinler için.

ID. GTI, köklerini Volkswagen’in MEB platformunun kısaltılmış versiyonunda buluyor, aynı platform VW ID. 2all’un temelini oluşturan ve MEB Entry olarak adlandırılan platformla aynı. Görünüşe göre, ID. GTI’a “büyük” bir batarya takılmış. GTI’a takılan “büyük” bir batarya var ve bunun ID 2’ye de güç verecek olan 56kWh’lik batarya olabileceğine dair spekülasyonlar var. Performans detaylarına gelince, VW bu konuda biraz ketum davranıyor gibi görünüyor. Ancak burada üzerinde düşünülmesi gereken bir bilgi var: Cupra Raval ile birlikte geliştiriliyor. İkincisi 226 beygir gücünde bir elektrik motoruna, 6,9 saniyelik 0-100 km/s süresine ve 439 km menzile sahip olacak. Buna göre ID. GTI, Abarth 500e ve Mini Cooper Electric gibi rakiplerine kesinlikle göz dağı verecektir.

Thomas Schäfer, Volkswagen Markası CEO’su ve yeni ID. GTI Konsepti.

Tasarım açısından Volkswagen köklerine saygı gösteriyor. Orijinal Golf’ün minimalist Giugiaro tasarımından ilham alan yeni konsept, klasik GTI tasarım unsurlarını da serpiştirmiş. Ve evet, sonuç nostaljinin fütüristik dokunuşlarla güzel bir karışımı. Daha derin bir ön tampon ve dikey olarak istiflenmiş LED gündüz sürüş farlarından bal peteği şeklindeki detaylara kadar, Volkswagen’in en değerli modellerinin mirasına saygı duymayı ve sürdürmeyi amaçladığı açıktır.

Hem ön hem de arka taraftaki aydınlatmalı VW rozetleri çağımızın en belirgin işaretidir. Bu detay, markanın farlar için IQ Light matrix teknolojisiyle birleştiğinde büyüleyici bir gece görüntüsü vaat ediyor. Peki ya 20 inçlik çift sekiz kollu jantlar? Retro çığlıkları atıyorlar ve güçlendirilmiş tekerlek kemerlerinin içine rahatça yerleştirilmişler.

İnkar etmek mümkün değil – yeni ID. GTI çekici görünüyor. Fiyat ve performans vaatlerini yerine getirirse, Volkswagen’in elinde bir gişe rekortmeni olacak. Tek dileğimiz bunun için 4 yıl daha beklemek zorunda kalmamamız – o zamana kadar rakiplerin piyasada çok daha iyi otomobilleri olacak. VW partiye modaya uygun bir şekilde geç kalmaya mı hazırlanıyor, yoksa partiyi tamamen kaçıracak ve zaten modası geçmiş bir ürünle mi gelecek? EV dünyasında 4 yıl bütün bir nesil demek.