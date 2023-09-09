Volkswagen ID.X Performance – Sonunda hızlı bir elektrikli VW Geldi

İkonik Beetles ve Vans modelleriyle tanınan Volkswagen, Locarno’daki ID Treffen’de avangart bir bakış açısı sunarak elektrikli geleceğe kendini tamamen adamış durumda. Stil, performans ve inovasyonun sınırlarını yeniden tanımlamayı amaçlayan tamamen elektrikli bir spor sedan olan ID.X Performance karşınızda.

ID.X Performance tipik bir sedan değil önce bunu belirtmeden geçemicem. Belirgin sportif özellikleriyle dinamik bir görünüme sahip olan otomobil, atletizm ve zarafeti zahmetsizce bir araya getiriyor. Volkswagen mühendisleri aracın estetiğini ve aerodinamiğini ön splitter, arka difüzör ve arka kanat gibi karbon bileşenlerle geliştirerek optimum bastırma kuvveti sağlamıştır.

Sportif doğasını daha da vurgulayan araç, 265 ebatlı yarış lastikleriyle sarılmış 20 inçlik spor alaşım jantlarla geliyor. ID.X Performance, dış görünümünü tamamlamak için agresif ama sofistike havasına katkıda bulunan renkli arka lambalarla birlikte geliyor. O büyük arka kanat? Pek çok kişinin favori tasarım detayı olacaktır. ID. X Performance onsuz olduğu kadar onunla da eşit derecede iyi görünüyor.

İçeri girdiğinizde sizi, özellikle sağ ayağınızı biraz daha sert basmaya karar verdiğinizde en üst düzeyde destek sunmak üzere tasarlanmış karbon kova koltuklar karşılıyor. İç mekana zarif bir şekilde serpiştirilmiş kırmızı vurgular, sportif titreşimleri güçlendirerek iç mekanın heyecan verici dış mekanla eşleşmesini sağlar.

Ancak, bir spor sedan sadece görünüşten ibaret değildir. ID.X Performance, elden geçirilmiş gövdesinin altında 558 PS (411 kW) güç üreten önemli bir çift motorlu tahrik saklıyor. Arka aksta kalıcı olarak uyarılan bir senkron motor ile öndeki bir asenkron motoru sorunsuz bir şekilde entegre ederek büyüleyici bir dört tekerlekten çekiş yaratıyor. Bu kombinasyon, uygun bir şekilde güçlendirme fonksiyonu olarak adlandırılan kısa güç patlamaları için mükemmeldir.

Bu güçlü donanımı yönetmek için sedan, arka aks diferansiyel kilidini de kontrol eden bir Araç Dinamikleri Yöneticisi ile donatılmıştır. Tüm bu kontroller merkezi olarak konumlandırılmış 17 cm’lik bir ekran kullanılarak yönetilebilir.

Bu canavara güç veren enerjiyi merak edenler için, çift motorlu tahrik, enerjisini daha sakin bir versiyon olan ID.7 AWD’ye güç veren aynı 84,8 kW batarya paketinden alıyor. Bu batarya, uygun bir şarj cihazı bulabilmeniz koşuluyla 200 kW’a kadar DC şarjı destekliyor.

ID.X Performance, ilk çıkışını kutlamak üzere Locarno’da düzenlenen uluslararası ID. Treffen’de 5-9 Eylül tarihleri arasında sergilendi. Elektrikli araç meraklılarının Lago Maggiore’nin İsviçre tarafında bir araya geldiği bu etkinlikte 130’dan fazla aracın sergilenmesiyle daha önceki katılım rekorlarının kırıldığı bildirildi. Volkswagen ekibi, markanın elektrikli girişimlerine ilişkin görüşlerini paylaşarak ziyaretçilerin e-mobilite konusunda bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Elinizi cebinize atmadan önce ID.X Performance’ın bir gösteri otomobili olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, tamamen yeni ID.7 Almanya’da satışa sunuldu ve önümüzdeki yıl Kuzey Amerika kıyılarına ulaşması bekleniyor, ancak fiyatlandırma detayları hala gizli. Avrupa’da 77 kW 286 hp RWD modeli için 58.000 €’dan başlıyor.

ID.X Performance, VW’nin bir süredir tanıtımını yaptığı yaklaşmakta olan ID.7 GTX’in en net ön gösterimi. Üretim GTX büyük olasılıkla gösterişli arka kanadı ve büyük tekerlek kemerlerini daha “uyuyan” bir görünüm için atlayacak olsa da, güç aktarma organı bu duyurudaki en önemli detay. Bu, şimdiye kadarki en hızlı elektrikli VW’ye güç verecek olan çift motorlu kurulum ve dürüst olmak gerekirse – görmek için sabırsızlanıyoruz.

Volkswagen’in MEB olarak bilinen modüler elektrikli tahrik platformu ID.X Performance’ın temelini oluşturuyor. Her ne kadar VW bu platformun markanın elektrikli araç geliştirme konusundaki kararlılığını ve potansiyelini gösterdiğini ve benzersiz bir yaratıcı esneklik sunduğunu iddia etse de, bu platformun modası çoktan geçti. Yeni tanıtılan VW ID. GTI, ID.7’yi ve GTX versiyonunu muhtemelen tek nesil bir araç haline getiren tamamen yeni bir EV platformunu başlatıyor ve elektrikli Passat 2030’dan önce dizginleri geri alacak. Ne olursa olsun, 558 PS’lik elektrikli bir VW bizim gözümüzde onay alıyor.