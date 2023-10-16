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Volvo EM90 tamamen elektrikli MPV tanıtımdan önce sızdırıldı

Volvo EM90 tamamen elektrikli MPV, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından açıklandı. Vücut uzunluğu 5,2 metrenin üzerindedir. EM90'da 272 hp'lik tek bir elektrik motoru ve üçlü (NMC) akü bulunuyor. İçeride altı koltuk var.

Ahmet Ekinler

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Volvo EM90 tamamen elektrikli MPV tanıtımdan önce sızdırıldı

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Volvo, 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ilk tamamen elektrikli MPV’si EM90’ı kısa bir süre önce tanıttı. Resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, Çin MIIT (Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) resmi tanıtımın öncesinde aracın bazı temel özelliklerini ve tasarımını açıkladı.

EM90, Volvo’nun MPV (Çok Amaçlı Araç) segmentine girişi olarak dikkat çekiyor ve geleneksel araç tekliflerinden bir ayrılışı işaret ediyor. Bu elektrikli MPV, Zeekr 009 da dahil olmak üzere çeşitli Zeekr modelleri için kullanılan ve aynı zamanda Polestar 4, Zeekr 001 ve Zeekr X’in temelini oluşturan Geely’nin SEA platformu üzerine inşa edilmiştir.

EM90, Geely’nin bir yan kuruluşu olan VREMT tarafından üretilen arkaya monte edilmiş 272 hp elektrik motoruyla Zeekr 009 modellerinden biriyle aynı aktarma organı konfigürasyonuna sahiptir. Batarya kapasitesi tam olarak açıklanmasa da CATL tarafından tedarik edilen NMC hücreleri kullanılıyor.

EM90’ın tasarımı Volvo’nun tasarım diline daha fazla uyum sağlayarak Zeekr 009 kardeşinden ayrılıyor, ancak genel şasi profili Zeekr’in tasarımına oldukça benziyor. Minibüs, 5.206 mm x 2.024 mm x 1.859 mm boyutları ve 3.205 mm dingil mesafesi ile oldukça büyük. Ağırlığı ise 2,763 kg.

EM90’ın sadece Çin’de satışa sunulması bekleniyor ve Volvo’nun şu anda Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürme planı yok. Resmi duyuru tarihi yaklaştıkça EM90 ile ilgili ek ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakArenaev

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