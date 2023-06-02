Volvo EX30 için Geri Sayım Başladı!

Volvo, EX30 pazarlama kampanyasına “Küçük bir şey geliyor” diyor olabilir, ancak EX30’un şirket için çok büyük olacağı gerçeğinden uzaklaşmayın. Bu küçük elektrikli geçit büyük olasılıkla Volvo’nun her pazarda en çok satanı olacak ve şirket bunu çok iyi biliyor.

Resmi basın açıklaması, 7 Haziran tarihi dışında pek bir şey açıklamıyor, ancak bu yaklaşan elektrikli geçit hakkında zaten çok şey biliyoruz. Volvo, dün yanlışlıkla elektrikli aracın bazı fotoğraflarını web sitesinde ifşa etti ve sızan patent görüntüleriyle birlikte Volvo’nun saklayacak daha fazla sırrı kalmadı.

Volvo EX30 teknik olarak Volvo kıyafetleri giyen bir Smart #1‘dir – temeller aynıdır, ancak gövde açıkça tamamen farklıdır. Son sızıntı sayesinde artık o derinin altında ne bekleyeceğimiz konusunda iyi bir fikrimiz var. 51 kWh ve 69 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği olacak. Daha büyük batarya 298 mil veya yaklaşık 480 km olarak derecelendirildi ve neredeyse daha büyük Volvo XC40’IN menziline 82 kwh’lik bir batarya paketi ile uyuyordu.

Güç aktarma organları Smart ailesi ve daha büyük Volvo XC40 ile paylaşılacak – büyük olasılıkla 238 hp ile RWD seçeneğini göreceğiz ve AWD versiyonu Performans olarak adlandırılacak ve XC40’IN 408 hp çift motorlu düzenini kullanacak. Volvo, daha küçük EX30 için her iki güç aktarma organını da devre dışı bırakabilir, böylece daha büyük kardeşinin ayak parmaklarına basmaz.

Volvo, EX30’un şimdiye kadar üretilen herhangi bir Volvo aracının en küçük karbon ayak izine sahip olacağını iddia ediyor ve beklendiği gibi güvenlik gündemde. Güçlendirilmiş şasi, tavan ve yolcu hücresi, en yeni bisikletçi koruması ve en yeni adalardan oluşan eksiksiz bir paketle birlikte bu elektrikli geçidi otomotiv pazarının en sıkışık segmentinde ciddi bir rakip haline getirecek.

Volvo’ya göre EX30 daha genç müşterileri hedefliyor. Yepyeni bir alışveriş deneyiminde çevrimiçi olarak satın alınabilecek ve görünüşe göre cazip bir fiyata gelecek. Volvo, aylık ödeme karşılığında eksiksiz bir paket sunan Volvo Kiralama programı kapsamında abonelikte EX30’U sunacak – kapsamlı sigortalı, yol yardımı ve servisli bir araç.

Uygun fiyat burada anahtar olacak, XC40 RWD yaklaşık 45.000 € ‘dan başlıyor ve AWD Performans versiyonu 60.000 € istiyor. Volvo lüks bir markadır ve en düşük fiyatları bekleyemeyiz. Standart güvenlik ekipmanı ve eksiksiz bir ADAS paketi ile en küçük XC30 bile iyi bir değer sunmalıdır. Resmi açılışa bir haftadan daha az bir süre kaldı.