Volvo EX90, Bose ses sistemi ile gelecek

Volvo’nun yaklaşmakta olan EX90 elektrikli SUV‘sinin 2024’ün başlarında yollara çıkması bekleniyor, ancak şirket onu tanıtmak ve banttan ineceği tarihe kadar daha fazla ayrıntı açıklamaktan geri kalmıyor. Bu doğrultuda markanın en son eklediği özellik ses sistemi tarafında. Volvo EX90 modelinde gelişmiş bir Bose ses sistemi kullanacak.

EX90, birinci sınıf segmentte konumlandırıldığı için, beklendiği üzere birinci sınıf bir Bose sesi çok uygun görünüyor. Markanın Centerpoint 360 adlı dijital sinyal işleme teknolojisi ile geliştirilmiş kabinde 14 adet hoparlör bulunacak. Bu, sesi çok daha sürükleyici kılmayı vaat ediyor.

Centerpoint 360 ayrıca daha doğru bas için BassSync ve arka plan gürültüsüne bağlı olarak sesi anında ayarlayan AudioPilot 3 ile birleştirilmiştir. Tabii ki, menüde kabinin boyutlarına ve özelliklerine göre ek ince ayar da var.

Bose’nin resmi açıklamasına göre bu, teknolojilerini sağlayan son Volvo aracı olmayacak. Bu, markalar arasında uzun vadeli bir ilişkidir ve pek çok markada benzer ürünleri ve teknolojileri göreceğiz.