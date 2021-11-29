Volvo Yeni Otomobil Teknolojisiyle Çığır Açmaya Geliyor!

Volvo, otomobillerini sürerken kullanıcılara bilgi sunmanın yeni ve daha etkileşimli bir yolunu yaratmak istiyor. Şirket, otomobilin ön camını bir AR ekranına dönüştüren yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

İsveçli otomobil devi, İsrail merkezli bir start up olan Spectralics ile bir ortaklık kurdu. İki şirket birlikte insanlara ön cam için ekran (HUD) olacak yeni bir teknoloji vaat ediyor.

HUD, savaş uçakları gibi askeri uçaklarda görülen; hız, irtifa gibi önemli detayların ve diğer önemli bilgilerin pilotun önünde; görüntülendiği bir özellik ve artık arabalarda olabilir.

Spectralics, bir arabanın ön camına yerleşen; çok katmanlı ince birleştirici (MLTC) film adını verdiği şeyi geliştiriyor. Bu, aracın tüm pencereyi veya ön camı büyük bir ekrana dönüştürmesini sağlayacak.

Bu HUD ekranı, kullanıcılara potansiyel tehlikelere dikkat çekmek veya aracın yakın çevresiyle ilgili ayrıntılar sunmak gibi; önemli bilgileri sunmaya yardımcı olacak.

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