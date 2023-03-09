VW Araç Takibini Ücretsiz Hale Getiriyor

VW, araç takibini içeren Car-Net sistemini ABD’de belirli 2020 veya daha yeni araçlar için beş yıl boyunca ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Bu, şirketin yakın zamanda araba kaçırma ve arabanın içinde yürümeye başlayan bir çocuğu içeren bir kazayı yanlış idare etmesinden sonra geldi. Adil olmak gerekirse, temel Car-Net paketi yeni VW sahipleri için ücretsizdi, ancak arabanızı takip etmenizi sağlayan Safe & Secure eklentisini içermiyordu.

23 Şubat’ta, Chicago yakınlarında arabanın içinde iki yaşında bir çocuğu olan hamile bir kadından bir Volkswagen Atlas çalındı. Polis, aracın yerini öğrenmek için müşteri desteğiyle iletişime geçti, ancak şirket temsilcisi, kadın 150 dolarlık abonelik ücretini ödeyene kadar bu bilgiyi vermeyi reddetti. Bu sonuçta 30 dakikalık bir gecikmeye yol açtı.

Polis daha sonra arabayı yürümeye başlayan çocuk hala içindeyken bir otoparkta terk edilmiş halde buldu.

Resmi bir yanıtta Volkswagen, bir iç soruşturma başlatacağını söyledi ve önümüzdeki beş yıl boyunca tüm uyumlu araçlar için eksiksiz Car-Net Safe & Secure paketi yaptığını söyledi. Geri sayım, bir myVW hesabı oluşturup hizmet şartlarını kabul ettiğinizde veya bu yıl 1 Haziran’dan sonra (hangisi daha sonraysa) başlar.