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VW Araçlarında Geri Dönüştürülmüş Parça Kullanacak

Volkswagen karbon emisyon oranını yüzde 0'a indirmek için büyük bir adım daha attı. Yeni çıkacak olan modelleri tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yaratılacak.

Cemre Yılmaz

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VW Geri Dönüştürülmüş

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Volkswagen, ID.Buzz ile birlikte devrim yapmaya hazırlanıyor. VW elektrikli otomobil serisine geri dönüştürülmüş malzemeleri getiren ID.Buzz’dı ve şimdi portföyün geri kalanı da onun izinden gidecek.

ID.Buzz’ın iç kısmında, tavan döşemesinde, halılarda, koltuk kılıflarında şaşırtıcı bir şekilde çok sayıda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmıştır. Alt gövde panelleri de geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır ve çeşitli plastik iç paneller de öyle.

VW, yüzde 10’u deniz atıklarından ve kalan yüzde 90’ı geri dönüştürülmüş PES ipliğinden üretilen Seaqual ipliğiyle özellikle gurur duyuyor. Seaqual’ın üretimi, yüzde 32 oranında azaltılan CO2 ile daha çevre dostu.

VW Geri Dönüştürülmüş

Tümü ID.Buzz tarafından yapılan öncü çalışmalarla, elektrikli VW’lerin geri kalanı geri dönüşüm işine katılmak üzere. Bu yıl sona ermeden şirket, yenilenmiş ID.3 (önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek), ID.4, ID.5 ve daha yeni duyurulan ID.7 modellerinde geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıma sunuyor.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, VW’nin iklim nötr bir şirket olma yolunda attığı birçok adımdan sadece biri. Plan, 2030’un sonundan önce araç başına karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmak. Sıfır hedefine ulaşmak zor olacak, ancak VW bunu 2050’ye kadar başarabileceğinden emin.

Bu bir devrim mi? Kesinlikle hayır, ama önemli bir yönde çok büyük bir adım. VW bu yola giren ilk şirket değil ve umarız diğer tüm üreticiler de onu takip eder. Çevreyi korumak için elektrikli arabaları piyasaya sürmek ve ardından onları eski yöntemlerle ve eski malzemelerden üretmek neredeyse hiç mantıklı değil. Yapacak çok işimiz ve değiştirecek çok alışkanlığımız var.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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