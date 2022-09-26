VW, uzun mesafeli otonom seyahatin geleceğini tanıtıyor – Gen.Travel

VW konfor alanından, rahat güvenli tasarım kutusundan çıktığında işler çılgına döner. Bugün şirket, bir süredir devam eden ve sadece bir tasarım çalışması olmayan bir proje üzerindeki perdeyi kaldırdı. Baktığımız şey, Volkswagen’in kısa mesafeli uçuşları ve tren yolculuğunu değiştirmek istediği, gerçek, tamamen işleyen Seviye 5 otonom bir elektrikli otomobil.

Yaratıcıları Klaus Zyciora ve Peter Wouda tarafından, kapıdan kapıya toplama ve bırakma ile birinci sınıf ulaşım hizmeti sunacak bir yenilik kutusu olarak tanımlandı. İç mekan tamamen yeniden yapılandırılabilir; ana seçenekler, gece boyunca daha uzun yolculuklar için iki koltuklu bir kabin, düz katlanır koltuklar ve entegre hava yastıkları ile mahremiyet sağlamak için koltuklar arasında genişletilebilir bir bölmedir.

İşte yoldayken yapılan iş toplantıları için tek bir düğmeye dokunarak katlanabilen masalarla birlikte bir koltuk seçeneği. Aile versiyonu da dört koltukla geliyor, ancak hepsi ileriye dönük ve genç gezginleri artırılmış gerçeklik oyunlarıyla meşgul etmeye özel önem veriyor.

Ge.Travel gerçek bir çalışma prototipidir, gelecekteki çözümleri tasarlamak ve değerlendirmek için kullanılır. Şimdilik tamamen işlevsel bir iç mekana sahip ancak bagaj bölmeleri bilgisayar donanımıyla dolu. Tasarımcılar, müşterilerin düşünebildikleri tüm valizleri yanlarında getirebilmeleri için, zaten bir gövdeye ve bagaj alanına sahip üretim versiyonundan bahsediyorlar.

Kabinde herhangi bir ekran yok, tüm bilgiler otomobilin beraberinde gelen AR gözlükleri aracılığıyla aktarılıyor. Orta konsolda basit bir döner kadran var, koltuk pozisyonunu ayarlıyor, masayı katlıyor ve ayrı bir düğme ile çalıştırılan kapı dışında arabadaki diğer tüm fonksiyonları kontrol ediyor.

Gen.Travel, VW Group Future Center’da sürekli kullanımda, merkezin direktörü Peter Wouda, kapalı yolda uyku testi sürüşü yaptı. Raporuna göre, araba ürkütücü derecede sessiz ve rahat ve aracın kendi kendine sürme fikrine alışmak sadece birkaç dakika sürüyor.

İç kısım ayrı, Seviye 5 ADAS ayrı – böylesine çarpıcı bir tasarımın ilhamı nereden geldi? Bir otomotiv meraklısıysanız, bu şekli daha önce gördüğünüzü düşünürdünüz ve yanılmış olmazsınız. Tasarım ekibi açıkça VW’nin oldukça uzun bir geçmişi olan bir otomobilden bahsediyor – Rumpler Tropfenwagen.

Avusturyalı bir mühendis olan Edmund Rumpler tarafından yaratılan araba ilk kez 1921’de Berlin Otomobil Fuarı’nda halka tanıtıldı. Bu, arabaların hala “atsız” arabalar olduğu zamanlardı. Çok uzun süredir en iyi durumda olmayan ortaya monte edilmiş motor ve aerodinamik ile endüstrinin onlarca yıl önündeydi. VW kalan örneklerden birini 1979’da rüzgar tüneli testinden geçirdi, sonuç şaşırtıcı derecede 0,28 Cd (sürtünme kat sayısı) oldu – birçok modern arabadan çok daha iyi.

Gen.Travel tasarımının özümsenmesi biraz zaman alır, ancak benzeri görülmemiş bir iç alan, tonlarca depolama ve büyük ölçüde geliştirilmiş aerodinamik sunar. Görünüşe göre 700 km’lik bir menzile sahip olan araç, VW’nin ilgi duyduğu QuantumScape‘in pil teknolojisini sergileyecek.

VW, kısa uçuşların ve tren yolculuğunun yerini almasını ciddi olarak istiyor, Gen.Travel’deki ADAS, daha fazla aracın birbirine bağlanabileceği ve aynı rota boyunca yaklaşık 1 metre mesafede birbirini takip edebileceği bir “takım” modunda çalışmasına izin veriyor. , böylece daha büyük insan gruplarının taşınmasına izin verir.

Yolda görebilecek miyiz? Büyük olasılıkla hayır, bu konuda dürüst olalım. Tasarım harika, fütüristik ve işlevsel ve otomobilin ciddi anlamda çekici görünmesini sağlıyor. Ama burada bahsettiğimiz VW – ID.4 ve ID.5’i düşünün, yoldaki en maceralı tasarım ID.Buzz – harika EV ama çok daha iyi olabilirdi.

Seviye 5 ADAS’a gelince – araba kullanmanın insanların bunu kendilerinin yapması için çok tehlikeli olacağı düşüncesine alışsak iyi olur. Tüm otomobil üreticileri aynı yöne gidiyor, bazıları daha hızlı, bazıları daha yavaş, ancak direksiyonsuz arabaların geleceği gün yaklaşıyor.

Şimdilik VW Gen.Travel çalışan bir prototip olarak hizmet verecek