Warner Bros. Discovery tarafından tüm hisseleri satın alınan BluTV yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre vizyona giren Warner Bros. filmlerinin sonraki ilk durağı BluTV olacak. BluTV abonelerini sevindiren bu haberin aynı zamanda BluTV üye sayısını da artırması bekleniyor. Bununla birlikte platformun rekabette güçleneceği sinyalleri de alınıyor. Warner Bros. filmleri BluTV’ye geliyor, peki yayınlanacak ilk film hangisi olacak? İşte detaylar…

Warner Bros. Filmleri BluTV’ye Geliyor

2015 yılında Doğan kurulan BluTV, bilindiği üzere Warner Bros. Discovery tarafından tüm hisseleri satın alındı. Seç izle konsepti ile hizmet veren dijital film ve dizi yayın platformu BluTV, kullanıcılarına bir müjde verdi. BluTV’nin yaptığı açıklamaya göre sinemada yayınlanan Warner Bros. filmlerinin bir sonraki yayınlanacağı mecra BluTV olacak. Kısa süre içinde BluTV yayın akışına eklenecek olan filmlerin BluTV abone sayısını artırması ve dizi – film alanında dijital yayın platformları arasındaki rekabette elini güçlendirmesi bekleniyor.

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Sinemada yayınlanan Warner Bros. filmlerinin ne kadar bir süre içinde BluTV’ye geleceği henüz belli değil fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili yönetmenliğine göre 5 aylık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bakanlığın yönetmenliğine göre sinemada yayınlanan dizi ve film gibi yapımlar en erken beş aylık bir sürenin ardından dijital platformlarda yayınlanabilmekte.

Hangi Warner Bros. Filmleri BluTV’de Yayınlanacak?

BluTV tarafından yapılan açıklamanın ardından platformun kullanıcıları “hangi filmin BluTV’de yayınlanacağı” konusunda meraklı bir bekleyiş içerisine girdi. Bu kapsamda ilk etapta üç filmin platformda yayınlanacağını belirtebiliriz. Öncelikle 28 Şubat’ta “Shazam! Tanrıların Öfkesi” filmi BluTV’ye gelecek. Tarihleri net olmamakla birlikte bu filmin ardından da “Kötü Ruh: Uyanış” ve “Flash” filmleri platformda yayınlanacak. Söz konusu filmlerin BluTV’de yayınlanma tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Bu yeni filmlerin yanı sıra sevilen eski yapımlar da BluTV’de yayınlanmaya başladı bile. Bu kapsamda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Harry Potter serisi de artık BluTV’de. Bunu yanı sıra Godzilla: Canavarlar Kralı, Mumyalar, Şeytan, Dunkirk, Space Jam, Pokemon Dedektif Pikachu, Kara Şövalye Yükseliyor ve Lego gibi global çapta oldukça popüler ve büyük çapta seveni bulunan filmler de BluTV film kütüphanesine eklenmiş durumda.

BluTV CEO’su Oflaz: Warner Bros. Filmleri Pazardaki Konumumuzu Güçlendirecek!

Warner Bros. filmlerinin BluTV’de yayınlanması ile ilgili görüşlerini bildiren BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, Warner Bros. filmlerinin platforma eklenmesinden büyük mutluluk duyduklarını aktardı. BluTV’de çok çeşitli ve takip etmeye değer yapımların olduğunu belirten Oflaz, Warner Bros. filmlerinin sinemadan sonra yayınlanacağı ilk platform olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Warner Bros. Discovery’nin çatısı altında bulunmanın büyük bir şans olduğunun altını çizen BluTV CEO’su Oflaz, hem yerel hem de küresel içeriklerle güçlenen platformun, dijital dizi – film yayın platformları arasında öne çıkacağını deklare etti. Oflaz, rekabete güçlendiklerini dile getirdi.