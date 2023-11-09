Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyun şirketi Warner Bros tarafından yapılan açıklamada; gelecekte daha fazla canlı hizmet (live-service) oyunlarına odaklanılacağı deklare edildi. Bu haber, Warner Bros’un geliştirdiği oyunları yakından takip eden oyun tutkunları tarafından olumlu karşılanmadı. Zira canlı hizmet oyunların yeterli performansı kaliteyi göstermediği düşünülüyor. Oyunculara göre Warner Bros Games live service oyunlardan büyük zarar edecek ve prestij kaybına uğrayacak.

Warner Bros Games Live Service Oyunlara Odaklanacak

Warner Bros.’un alt kuruluşu olarak 2004 yılında video oyun geliştirmesi için kurulan Warner Bros Games’ten dikkat çekici bir açıklama geldi. Son yıllarda giderek adını daha sık duyduğumuz live service (canlı hizmet) oyunlara önümüzdeki yıllarda daha fazla yöneleceğini duyuran şirketin açıklaması şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılandı. Zira şirket, bu alanda daha önce pek çok oyununun çıkışını erteledi.

Suicide Squad: Kill The Justice League için piyasaya çıkış tarihini defalarca erteleyen Warner Bros Games, bu durumdan ders almışa benzemiyor. Son olarak bu yıl çıkması beklenen canlı hizmet (live-service) oyunu Suicide Squad: Kill The Justice League, 2024 yılı Şubat ayına ertelenmişti.

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Oyuncular Ne Dedi?

Warner Bros Games’in live service oyunlara (canlı hizmet) oyunlarına ağırlık vereceğini açıklaması oyuncuları memnun etmedi. Şirketin bu türdeki yapımlarda henüz başarı sağlayamadığını belirten oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göz atmak gerekirse:

“Servis oyunu sevdasından ne zaman vazgeçecek acaba bu Warner Bros? Biz bu işten geri dönecekler diye beklerken adamlar daha fazla ağırlık vereceklerini deklare ediyor. Suicide Squad da batarsa belki akıllanırlar da geri dönerler bu yoldan, bekleyelim görelim…”

“Gotham Knights ve Suicide Squat yetmemiş vazgeçmelerine hala hatalarında inat etme dertlerindeler. Beklentileri ne bu işten anlamıyorum ki? Karşılığı yok bunun oyuncular için, bunu görmemek için kör olmak lazım.”

“Bu hataya en son EA düşmüştü. Şu an çok pişmanlar ve BioWare gibi bir firmanın bile çok ciddi güvenilirliğini sarstılar. Sıra WB’de demek ki. EA’ya bakıp ders almamaları da ilginç doğrusu. Ne diyelim, bir musibet bin nasihatten yeğdir demişler.”

“Gotham Knights’dan sağlam bir tokat yediler ama hala akıllanmış değiller. Bu işten vazgeçmeleri için ne olmasını bekliyorlar acaba?”

“Koca Marvel’in Avengers markası yerin dibine girdi. Batmak için özel olarak çabalıyorlar diyeceğim ama batmak için de çok büyükler. Bu tip meblağları kaybetmekle batmazlar. Neyse, biraz daha para ve zaman kaybetsinler bakalım, belki akıllanırlar.”