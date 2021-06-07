WatchOS 8 Tanıtıldı – İşte Getirdiği Tüm Özellikler!

Apple, geliştiricilerin ve bu sonbaharda herkesin kullanımına sunulacak olan watchOS 8’i de duyurdu. iPhone tarafından yakalanmış bir portre modunu saat ve tarihin önüne koyan yeni portreler saat kadranı ile bütünleşiyor.

Fotoğraflar uygulaması, fotoğraflarınızın paylaşılanlar, favoriler ve anılar olarak sınıflandırılan yeniden tasarlanmış bir ızgara görünümüne sahip. WatchOS 8’den itibaren Apple Watch kullanıcıları, iMessage ve Mail uygulamaları aracılığıyla fotoğraf paylaşabilecek ve metin ekleyebilecek. Emoji ve GIFlerin de desteklendiğini hemen belirtelim.

Yeni Mindfulness uygulaması, nefes egzersizleri ve farkındalık eğitimi yoluyla (sizi olumlu düşünceler düşünmeye yönlendirmek gibi) rahatlamanızı hatırlatacak. Fitness uygulaması ise, yeni Tai Chi ve Pilates egzersiz modlarını da destekleyecek.

WatchOS 8, Apple Watch’un akıllı araba anahtarları ve Akıllı Ev anahtarlarıyla bağlantı kurmak için Ultra Geniş Bant teknolojisini kullanmasına izin verecek. WatchOS 8’in genel beta sürümünün Temmuz ayında, sonbaharda yapılması planlanan kararlı bir sürümle çıkması bekleniyor.