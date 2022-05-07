Wattpad Kitap Önerileri ve En Çok Okunanlar!

Wattpad nedir, ilk olarak bunu açıklayalım; Wattpad, dünya genelindeki en büyük ve en popüler hikaye paylaşma, keşfetme platformudur. Son zamanlarda iyice takipçisi artan Wattpad her yaştan kişiye hitap etmekte. Günümüz teknolojisi ile her şeye ulaşmak mümkün Wattpad ise bu konuda kullanıcılarına çokça fayda sağlamakta. Üstelik bu uygulamayı, Google Play Store ve App Store gibi mobil mağazalardan ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Bununla beraber, uygulama sayesinde kendi yazdığınız hikayeleri, bu platformda paylaşabiliyoruz.

Sizin için hazırladığımız Wattpad kitap önerileri ise şu şekilde:

Sessiz

Gizemlikimlik kullanıcı ismindeki yazarın, romantizm türündeki bir kitabıdır. Bu kitapta, Nisa adlı 5. sınıf öğrencisi olan küçük kız ve takıntılı şekilde aşık olduğu Durukan diye bir çocuk vardır. Fakat Durukan çok sessiz ve arkadaşı olmayan bir çocuktur, Nisada bu durumu fark edince onun dilsiz olduğunu düşünmeye başlamış. Bir gün tüm cesaretini toplayarak Durukan’ın yanına gider, konuşmaya çalışır ve işitme engelli olduğunu anlar. Durukan şaşkındır fakat aşık olan Nisa onun için işaret dili öğrenmeye çalışır… Yazarın yazdığı bu kitap, uygulamada anlık 65.6 milyon okunmaya sahip.

İçinde Bir Sen

binnurnigiz kullanıcı ismi ile kitabı yazan Binnur Şafak Nigiz, Fantastik ve Romantik türünde bir hikayeyi ele almıştır. Hikayenin ana karakteri Mahinev‘dir. Her şey Mahinev’in büyük annesinin doğum gününde verdiği bir kitapla başlar. Kitabı açtığı zaman Varta isimli dünyaya geçer. Paralel olan bu evren, yaşadığı dünyadan çok farklı bir şehirde, tehlikelerle uğraşarak çözmesi gereken bir çok sır vardır. Yazarın yazdığı bu kitap, uygulamada anlık 50 milyon okunmaya sahip.

Kimsesizler Matemi

matmazelhayalleri kullanıcı ismi ile kitabı yazan Emine Tavuz, Safir Mila Safkan isimli kızın hayatını kaleme almıştır. Safir Mila Safkan, hayatının taşlarını yerinden oynatan bir olay yaşar ve kendini ansızın yetimhanenin soğuk duvarları arasında bulur. Sahip olduğu şeyler, her ne yaşarsa yaşasın iyi kalan kalbi ve tutkuyla bağlı olduğu dansıdır. Bu kitap, Wattpad uygulamasında anlık olarak 9.2 milyon okunmaya sahiptir.

Rüya Bekçisi

ruhperver kullanıcı ismindeki yazar, bu kitapta Emily ismindeki karakteri kaleme almıştır. Emily, herkes gibi sıradan birisi olduğunu düşünüyor. İsminin çoğu kişide olması, görünüşünün herkesle aynı olması ve bisiklet sürmek gibi yaşam hobilerinin olması da bunun kanıtıdır. Fakat bir gece yarısı yatağından zıplayarak uyandığında, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağından habersizdi. Uykularında hayallerinin ulaşamadığı, muhteşem bir dünya bulmuştu. Bu kitap, uygulamada 1 milyon okunmaya sahip.

Kaçıklar Kulübü

tgceymn kullanıcı ismi ile kitabı yazan Tuğçe Yaman Sarıgül, bu kitapta genç bir kızın ailesinden kalan borçları ödenmesi karşılığında okulun, şehrin en psikopat olan Kaçıklar Kulübünün lideri Sarp Köksal’ın bakıcılığını kabul eder. Sarp Köksal, duygularını saklamak için, duygusuz gibi davranan robot gibi bir insandır. Yazarın yazdığı bu kitap anlık 916 bin okunmaya sahiptir.

Adelya

bittervekahve kullanıcı ismindeki yazar, kaleme aldığı eserde Adelya isimli üniversite öğrencisi kızın bir takım yaşanmışlıklarını anlatıyor. Adelya’nın oturduğu mahallede Ömer isimli bir genç vardır. Adelya ve Ömer birbirlerini sadece uzaktan tanırlar. Ömer o sıra Polis Özel Harekat olarak görev yapmaktadır. Bir süre sonra Ömer, Adelya’ya bir iş teklifi sunar. Bu kitapta Ömer’in sunduğu işle birlikte aralarında başlayan aşkı konu alıyor… Yazarın bu kitabı 608 bin okunmaya sahip.

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