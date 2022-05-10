Wattpad Nedir, Nasıl Kullanılır? Ücretli mi?

Günümüz de internet sayesinde her şeye ulaşabilir olduk, bunun yanında wattpad sayesinde internet üzerinden kitap okumamız oldukça çok kolay. Dünya genelinde kullanılan bu platform özellikle gençler arasında oldukça popüler bir hale geldi. Kısacası Wattpad, popülerliği her geçen gün artan kendine özgü sosyal bir ağdır. Size, birçok yazarı takip edebileceğiniz, kendi hikayelerinizi ve durum güncellemelerini paylaşabileceğiniz birçok imkan sunar. Bugün ki yazımının konusu ise wattpad nedir, nasıl kullanılır ve ücretli mi?

Wattpad Nedir

Wattpad, dünya genelindeki en büyük ve en popüler hikaye paylaşma, keşfetme platformudur. yazı ve hikayelerinizi yayınlayıp yoruma açabilirsiniz paylaştığınız yazılara eleştiriler alabilir, üzerinde tartışabilir ve beğeniler alabilirsiniz.

Wattpad Nasıl Kullanılır?

Eğer Wattpad kullanmak istiyorsanız iki türlü giriş yöntemi mevcut ilk olarak Facebook hesabı ile giriş yapabilirsiniz, eğer Facebook hesabınız yoksa e-mail onayı ve aktivasyonu ile platforma giriş yapabilirsiniz daha sonra aradığınız kitabı arama butonu ile arayıp okumanız mümkün. Okuduğunuz hikayeyi yorumlayabilir ayrıca oylayabilirsiniz.

Wattpad Ücretli mi?

Wattpad uygulaması ücretsizdir. Bunun yanında Google Play Store ve App Store gibi mobil mağazalardan ücretsiz olarak indirebiliyoruz.

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